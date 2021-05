Opozarjajo, da mora biti prenos pravičen

V nadaljevanju preberite:

Sredi aprila so predstavniki koalicije napovedovali, da je zakon o dolgotrajni oskrbi v ciljni ravnini in da ga bo vlada sprejela do junija. Ali ji bo uspelo ta rok ujeti, smo preverjali na ministrstvu za zdravje, kjer so nam odgovorili, da je zakon še na stopnji usklajevanja in da bomo o javni objavi predloga pravočasno obveščeni. Glede virov financiranja pa predvsem predstavniki slepih in slabovidnih opozarjajo, da bi napovedana »selitev« sredstev za dodatek za pomoč in postrežbo iz pokojninske v blagajno za dolgotrajno oskrbo utegnila marsikomu povzročiti krivico.