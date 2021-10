Opozicija bi z zakonom spodbujala gradnjo javnih najemnih stanovanj

DZ se je danes seznanil s predlogom zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, katerega cilj je zagotoviti 10.000 stanovanj za najem do leta 2029, s tem pa rešiti stanovanjsko problematiko za vsaj 30.000 ljudi. Ali je primeren za nadaljnjo obravnavo, bodo poslanci glasovali v torek.

Predlog zakona so v zakonodajni postopek vložile poslanske skupine SD, LMŠ, Levice, SAB in NeP. »Z njim bi ljudem ponudili javno alternativo tržnemu najemu ali nakupu stanovanja,« je povedal Marko Koprivc (SD).

Zakon bi uveljavil proračunski vir za gradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj v šestih letih po celotni državi, in sicer skupaj 1,3 milijarde evrov nepovratnih in povratnih sredstev ter državnih poroštev. Uvedel bi tudi javno službo gradnje, prenove ali nakupa stanovanj, namenjenih za oddajo v dolgoročni najem.

Najemnina za novo, 65 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani po teh načrtih ne bi smela preseči 350 evrov na mesec. »Takoj po osamosvojitvi smo celotno vprašanje stanovanjske politike prepustili trgu in verjeli, da bo ta delal v dobro ljudi,« je pojasnil Koprivc. Ker so se zmotili, se mu zdaj zdi potrebna intervencija države.

»Stanovanj z neko razumno najemnino, ki bi jih mladi zmogli plačevati, v Sloveniji praktično ni,« je opozoril Nik Prebil (LMŠ). Tudi Miha Kordiš (Levica) je ugotovil, da najemnine letijo v nebo, medtem pa imamo v Sloveniji stanovanjske barone, ki imajo v lasti tudi po 50 stanovanj. »Cene so previsoke, zato mora na trg poseči država,« je dejal tudi Branislav Rajić (NeP), k odzivu na visoke cene na nepremičninskem trgu pa je pozval še Andrej Rajh (SAB).

Jani Prednik (SD) je pojasnil, da so predlog zakona pripravili po vzoru drugih držav, kjer sistem deluje več kot odlično. Država mora skrbeti za to, da imajo njeni državljani dostop do nepremičnine, ter da si lahko ustvarijo družino in življenje, je poudaril.

Poslanec SNS bi Ljubljano le za nadpovprečno premožne

Tako vladi kot poslancem SDS, NSi in SNS se zakon ne zdi potreben, njihova stališča pa so podobna - veljavni stanovanjski zakon ustrezno ureja stanovanjsko politiko in najemna razmerja. V skladu s poslovno politiko Stanovanjskega sklada RS, ki jo je vlada potrdila februarja, bomo do leta 2025 dobili 5000 najemnih stanovanj, je povedal Tomaž Lisec (SDS).

Dušan Šiško (SNS) je zakonsko besedilo označil za populistično in všečno, a hkrati pomanjkljivo, površno in nejasno. »Če si povprečna družina ne more privoščiti stanovanja v središču Ljubljane, si ga pa lahko malo izven,« je menil.