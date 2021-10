Opozicija obstruirala glasovanja, državni zbor komajda sklepčen

Poslanci opozicijskih poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev so danes obstruirali vsa glasovanja na današnji seji državnega zbora, med katerimi je predvideno odločanje o ustavnem sodniku ter zakonu o dolgotrajni oskrbi, igrah na srečo, dohodnini, o rudarstvu, o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj ter o ustanovitvi visokošolskega zavoda Grm.

»To je samo nekaj odločitev, ki so po naši oceni zelo pomembne, ključne v tej državi, in današnja glasovanja bodo pokazala, ali ta koalicija uživa neko večinsko podporo v tem državnem zboru ali je manjšinska. In glasovanja bodo pokazala tudi, kdo takšne ukrepe podpira. Zaradi tega ocenjujemo, da je veliko število teh spornih ukrepov, ki bodo danes v obravnavi in na glasovanju, treba pretehtati,« je napovedal vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. »Dejstvo je, da imamo v državi manjšinsko vlado. In manjšinska vlada ob vseh težavah v družbi želi skozi, če se tako izrazim, šivankino uho spraviti pomembne vsebine, brez da bi imeli za te pomembne vsebine neko širšo podporo, tako strokovne javnosti kot parlamenta,« pa je napovedal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

Kljub napovedi obstrukcije nepovezanih poslancev je Igor Zorčič nadaljeval z vodenjem seje. FOTO: Leon Vidic/Delo

Tako so njihovo potrjevanje prepustili koaliciji ter podpornikom koalicije SNS, poslancema narodnosti in Desusa. Ob odsotnostiinso skupaj šteli le 45 poslancev, a ker je v dvorani ostal tudi predsednik državnega zbora, ki je vodil sejo, je glasovanje lahko steklo.

Državni zbor in njegova delovna telesa lahko namreč sprejemajo veljavne odločitve le, če je na seji zagotovljena sklepčnost. To pa pomeni, da mora biti na seji navzoča večina vseh poslancev oziroma 46 poslancev.

Opozicija je podobno potezo izvedla že v maju, ko ni potrdila dnevnega reda seje državnega zbora in se je tako seja zaključila še preden se je začela. Zorčič kot predsednik državnega zbora pa se je takrat znašel pod plazom kritike s strani koalicije, saj on pripravlja dnevni red seje. S tokratno potezo pa si je prislužil kritiko opozicije. »Sklepčnost današnjemu glasovanju v državnem zboru o škodljivi zakonodaji je omogočil predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Zato je jasno, kdo je del opozicije in kdo ne,« je zapisal prvak LMŠ Marjan Šarec.

»Če se sprašujete, zakaj je Janez Janša še kar na vladi, je danes odgovor eno samo ime. Igor, ravnokar si oblasti omogočil,« pa je zapisal poslanec Levice Miha Kordiš, ki je navedel tudi, da je preživel kot predsednik državnega zbora samo zato, ker so ga pred rušenjem iz desne pokrili v opoziciji. »Z obstrukcijo! Dvakrat! Vse, da se le še tega mesta ne polastijo Janez in prijatelji. Igor, če bi si res želel narediti nekaj dobrega za to državo in njene ljudi, bi danes odšel z nami,« je še zapisal.