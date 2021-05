Opozicija z blokado, seja zaključena še preden se je začela

Ob 84 navzočih poslancih je za dnevni red državni red glasovalo 42 poslancev in proti 42. Predsednik državnega zboraje tako sejo državnega zbora zaključil, še preden se je začela. »Parlament ne glede na to, kaj se je zgodilo na kolegiju predsednika državnega zbora še vedno ne odraža razmerij med koalicijo in opozicijo v delovnih telesih – koalicija ima še vedno osem mest več v odborih – in se s tem izigrava določbe poslovnika in vlogo, ki jo ima opozicija,« je razloge pojasnil vodja poslancev Levicein nato dodal, da naj bi predlog ustavne obtožbe vendarle obravnavali, tako da bi sklicali izredno sejo. Kdaj naj bi ta sledila, še ni jasno.»To je eden od način obstrukcije in ta se bo nadaljevala dokler se ne bodo razmerja uredila, hkrati pa gre dokaz, da koalicija v državnem zboru ni več zmožna funkcionirati in bi bilo najbolje, da ta vlada odstopi in gremo na predčasne volitve,« je še dejal Matej T. Vatovec. »To se doslej še ni zgodilo,« pa je komentiral vodja poslancev SDSin nadaljeval, da bodo zdaj pogledali, kaj se poslovniško da storiti. Zavrnil je tudi navedbe, da nimajo večine v parlamentu. »Zadevo bi lako izglasovali, če bi pričakovali takšen zaplet,« je dejal Krivec.Pred tem je kolegij predsednika državnega zbora z glasovi koalicije, nepovezanih poslancev, SNS in LMŠ sicer sprejel sklep, da bodo štirje poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev, ki so izstopili iz SMC in Desusa lahko sodelovali v 12 delovnih telesih. Od tega jim jih je devet odstopila SMC, ki jih je imela po razpolovitvi poslanske skupine kar 12 preveč, med tem ko je svojemu nekdanjemu poslancu tri odstopil Desus, in sicer odbor za kulturo, izobraževanje ter komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.Skladno s koalicijskim predlogom se je SMC odpovedala po enemu mestu v odboru za zunanjo politiko, obrambo, zadeve Evropske unije, mandatno-volilni komisiji in komisiji za nadzor javnih financ, kjer ima opozicija vselej večino, ter nato še manj ključnim mestom v komisiji za poslovnik, narodni skupnosti, peticije ter ustavni komisiji. Naknadno, po izraženem opozicijskem nezadovoljstvu, pa dodala še podpredsedniški mesti v odboru za obrambo in odboru za zunanjo politiko.Vodja poslanske skupine nepovezanihje danes na seji povedala, da so pri razrezu mest naredili korak naprej in je nov razrez približek temu, kot naj bi po matematičnem izračunu moral biti. Po njenem mnenju so še določena nesorazmerja, ki ne odražajo razmerij med koalicijo in opozicijo, a kljub temu sklepu niso nasprotovali.»Uspeli smo. Državni zbor ima po dobrih 50 dneh zopet 90 polnopravnih poslancev, opozicija pa je nazaj dobila glasove, ki si jih je neupravičeno prisvojila koalicija. A ta uspeh ne pomeni, da bomo končali naša prizadevanja in proteste, da ta škodljiva in nedemokratična vlada odide,« pa je čivknilvodja poslanske skupine LMŠ, ki je zaradi nenaslovljenih nesorazmerij izvajala delno obstrukcijo parlamentarnega dela.