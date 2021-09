Opozicijski četverček podpisuje sporazum o povolilnem sodelovanju

Poleg zavez o tem, da ne bodo sodelovali s strankami sedanje vlade in da bo mandatar prvak stranke, ki bo dobila relativno največ glasov na volitvah, sporazum o povolilnem sodelovanju vsebuje tudi več vsebinskih zavez oziroma prioritet četverčka. Program, ki temelji na več stebrih, naj bi danes tudi podrobneje predstavili javnosti.»Sporazum je temeljni kamen za postavitev vlade, ki bo morala državo popeljati iz kaosa, v katerem smo se znašli zaradi razdiralnih, protidemokratičnih in skrajno desnih politik Janševe vlade, ter odločno začrtati družbene spremembe v smeri utrjevanja demokracije, razogljičenja, zelene preobrazbe ter ekonomske in socialne pravičnosti,« je, potem ko so se tudi v njihovi stranki strinjali s sporazumom o sodelovanju, v pisni izjavi sporočil koordinator Levice»Prepričana sem, da SD skupaj s partnerji v opoziciji in vsemi ljudmi, ki hočete spremembe, lahko zmagamo,« pa je bila v soboto optimistična, predsednica SD, ki ji javnomnenjske raziskave tačas kažejo najvišjo podporo med opozicijskimi strankami.