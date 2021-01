Orjaški hrast na razrez v tujino

Organizatorji so tokrat dražbo pripravili v Pamečah, a prihodnje leto tudi tam zanje ne bo več prostora. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

Kot bi zadela na loteriji

Zaključne prireditve ne bo

Med drevesnimi vrstami je največ hrasta, sledita smreka in gorski javor.

Na prizorišču licitacije najboljše slovenske hlodovine v Pamečah pri Slovenj Gradcu si letošnjo ponudbo že ogledujejo prvi kupci. Tako bo do 4. februarja, ko je zadnji dan za oddajo pisnih ponudb za odkup katerega od 3960 razstavljenih hlodov. Po pravilih dražbe je hlod prodan kupcu, ki zanj ponudi največ. Trgovanja v ozadju ni.Prvi so si ponudbo ogledali kupci iz Kitajske. To so predstavniki družbe Kitajski gozdovi, zelo velikega podjetja z letnim prometom deset milijard evrov. Že lani so z dražbe odpeljali največ lesa, in sicer kar 1819 kubičnih metrov. Kitajski gozdovi s pomočjo slovenskega partnerja, slovenjgraškega podjetja Lajka, les kupujejo tudi iz drugih držav srednje Evrope. Največ sprašujejo po hrastu. Morda bodo zato oddali ponudbo za orjaški hrast, težak okoli petnajst ton in s prostornino 11 kubičnih metrov.»Tako debelega in težkega hloda na dražbi še nismo imeli,« je povedall iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline, ki dražbo pripravlja v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije. Orjaški hrast so na Koroško pripeljali iz okolice Ptuja. Iz Posavja, Dravske doline in iz okolice Vrhnike pa so v Slovenj Gradec pripeljali zelo lepe primerke gorskih javorjev rebrašev, za katere organizatorji ocenjujejo, da bodo dosegli visoke cene.Lani jeiz Pivke na dražbi ponudila zmagovalca iz očetovih gozdov na Snežniku. Na domačem dvorišču ji je kupec zanj ponujal tri tisočake, na dražbi pa je zanj dobila skoraj desetkrat več in izjavila, da se počuti, kot bi zadela na loteriji. Le 32 evrov manj od Jaksetičeve je prav tako lani za gorski javor rebraš iz pohorskih gozdov dobil od kupca iz Italije domačinZmagovalca dražbe je kupec iz Nemčije razrezal v celjski furnirnici Merkscha in iz njega pridobil približno dva tisoč kvadratnih metrov furnirja, ki najbrž že krasi kakšno razkošno jahto ali notranjost zasebnega letala.Zaradi epidemije novega koronavirusa letos ne bo množične zaključne prireditve, načrtovane za 18. februar. »Obiskovalci so dobrodošli, a naj pridejo že prej, v manjših skupinah, saj nas je policija vnaprej opozorila, da bodo ukrepali, če ne bo tako,« je povedal Jože Jeromel.Petnajsta dražba najboljše slovenske hlodovine spet poteka na novi lokaciji; to je na območju ob cesti Slovenj Gradec–Dravograd, kjer občina Slovenj Gradec načrtuje novo poslovno cono, zato tu dogodka prihodnje leto ne bo. Organizatorji se že več let trudijo, da bi za dražbo našli trajnejšo lokacijo, ki bi jo uredili za promet s hlodovino , a jim to doslej še ni uspelo.Na dražbi ne sodelujejo le zasebni lastniki gozdov, temveč tudi družba Slovenski državni gozdovi, ki je na dražbo iz državnih gozdov na dražbo pripeljala več kaminonov lesa.