Ortoped Bešič Loredan: Želimo delati, pa ne moremo

Odprto pismo - javno opravičilo pacientom

Mnogi nas zadnje tedne kličete in sprašujete, kdaj boste prišli na vrsto za operacijo, na katero čakate že veliko več kot leto dni. Nekateri ste termin že imeli in je bil odpovedan.



Sprašujete nas, ker je epidemije konec in ker v ostalih, nam primerljivih splošnih bolnišnicah, že praktično nemoteno opravljajo rutinske operacije.



Žal vam kot predstojnik oddelka, na to vprašanje ne znam in ne zmorem odgovoriti. Od 15.10.2020 smo brez oddelka, našega osnovnega orodja za opravljanje rutinskih operacij. Kljub zaključeni epidemiji, nimamo na vpogled izhodnega Covid načrta bolnišnice, kjer je opredeljeno, kdaj se na oddelek vrnemo, čeprav je oddelek že nekaj tednov skoraj prazen.



Od 15.10.2020 do danes, je bil oddelek vsaj trikrat preseljen, v nekaj tedenskih ponovitvah je bilo izvajanje naše rutinske dejavnosti v celoti ustavljeno. V tem času je odpadlo vsaj 350 operativnih posegov!



Trenutno smo kot oddelek umeščeni v del pol-etaže 7a v novi stavbi, kjer imamo odrejeno število postelj v povsem neustreznih prostorih in si oddelek delimo z drugimi vejami kirurgije, ki na račun kadra ortopedije sploh lahko opravljajo svojo dejavnost. Ob takih pogojih izvajamo samo nujne in prednostne posege, trikrat tedensko – skupno lahko varno in strokovno opravimo 6 do 8 operacij tedensko, kar predstavlja manj kot polovico naše rutinske operativne dejavnosti. Rednega rutinskega programa ne izvajamo, posledično so se čakalne dobe podvojile!



Za primerjavo: od 1.1.2019 do 1.6.2019 smo opravili 360 operacij, od 1.1.2020 do 1.6.2020 200 operacij, od 1.1.2021 do 1.6.2021 pa samo 130 operacij.



Na pol-etaži 7a se ob prihajajoči vročini - poletju pogoji dela tako spremenijo, da bomo od 28.6.2021 dalje, primorani opravljati samo nujne operacije, praktično to pomeni, da bomo ponovno ustavili izvajanje naše operativne dejavnosti.



Vodstvo bolnišnice smo večkrat opozorili o trenutni situaciji, o potrebi, da se čim prej vrnemo na matični oddelek, ki je naše osnovno orodje za izvajanje našega normalnega dela. Celotna ekipa ortopedskega oddelka je ostala enotna, želimo delati; kot predstojnik sem pripravil program dela od 28.6. do 31.8.2021, nato tudi naprej od 1.9. do 31.12.2021, ko sem predvidel operacije 5x tedensko ob dodatnih dveh operativnih dnevih v ponedeljek popoldan in v soboto dopoldan – skupno lahko, ob normalnem delu, do konec leta opravimo več kot 400 operacij.



V kolikor se ne vrnemo na urejen matičen oddelek, kot smo ga 15.10.2020 predali, bo večina teh operacij odpadla; stanje je še bolj alarmantno - v tem trenutku smo na robu ukinitve ortopedske dejavnosti v bolnišnici.



Odgovora zakaj je tako nimamo; težko si pa predstavljamo, da pride do ukinitve dejavnosti v bolnišnici, ki je v letu 2019 opravila 800 operativnih posegov.



Mnogi nas sprašujete glede čakalnih dob; objavljene čakalne dobe niso točne.

Izračunane so na podlagi našega rednega izvajanja rutinskih operacij. Ker pa teh operacij ne izvajamo, je trenutno čakalno dobo za naše rutinske posege nemogoče izračunati, lahko le povemo, da se je čakalna doba za posamezne operacije vsaj podvojila.



Trenutno čaka na operacijo vstavitve umetnega kolka 150 ljudi, na vrhu seznama so pacienti vpisani februarja 2020, kdaj bodo prišli na vrsto, vam žal ne znam odgovoriti. Podobno je tudi pri vseh ostalih operacijah; tako trenutno čaka na artroskopijo kolena 75 pacientov, na operacijo vstavitve umetnega kolena 220 pacientov, na operacijo korekcije deformacije stopala pa 140 pacientov.



Po planu operacij, ki sem ga pripravil, bomo lahko od 28.6. 2021 do 31.12.2021 opravili 116 operacij vstavitve umetnega kolka, 144 operacij vstavitve umetnega kolena, 90 artroskopij kolena in 60 operacij na stopalu.



Pogoj je delo na našem matičen oddelku do konca leta in maksimalni angažma celotne ekipe ortopedskega oddelka, ob podpori vodstva bolnišnice.



Mi želimo delati, smo pripravljeni delati in smo ostali kompaktni in enotni, kljub vsemu, kar smo kot ekipa bili primorani dati skozi v preteklih devetih mesecih.



Spoštovani pacienti, v imenu ekipe Ortopedskega oddelka, se vam opravičujem, da nedopustno dolgo čakate na vaš operativni poseg, četudi krivda ni naša!



Kljub našemu trudu in vsem prizadevanjem, smo lahko operirali samo nujne in prednostne operacije in še to v zelo mejnih pogojih dela, ki nam jih je določilo in odredilo vodstvo zavoda.



Kaj bo naprej z našo dejavnostjo v bolnišnici, ne vemo; komunikacija z vodstvom zavoda je slaba; lahko bi celo zapisal, da vodstvo zavoda želi namerno ukiniti, po statutu bolnišnice, definirano in določeno samostojno dejavnost.



Morda je to vprašanje za ministra oz. za člane Sveta zavoda, posebej v luči dejstva, da nam primerljive bolnišnice že izvajajo rutinske operacije na področju ortopedije, nekateri celo dodatne oziroma posebne programe enkrat tedensko.



S tem odprtim pismom, vam želim kot predstojnik samostojnega oddelka in dejavnosti prikazati še drugo plat Covid strategije bolnišnice, za katero je odgovorno vodstvo zavoda. Naj vas samo spomnim, da je bil predsednik vlade na obisku v bolnišnici, 31.12.2020; takrat je bilo rečeno, da bo novi Covid oddelek končan in usposobljen v največ treh mesecih; zakaj temu ni tako, ne vemo.



Morda se bo še kdo od kolegov opogumil in opisal trenutne razmere v bolnišnici, o tem je bilo veliko govora v zadnjih tednih.



Res je nenavadno, če ne celo bizarno, da moramo zdravniki s celotno ekipo, vodstvo zavoda prositi, da lahko normalno opravljamo svoje delo, v dobrobit pacientov. Tega kot predstojnik, kot zdravnik in kot človek, preprosto ne znam razumeti in ne morem sprejeti.



Zapisal: Danijel Bešič Loredan, dr. med., specialist ortopedske kirurgije, predstojnik ortopedskega oddelka.

ima dovolj, ker mu ni vseeno za paciente.