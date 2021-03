Osip v vrstah v SMC

V nadaljevanju preberite: V SMC je nemirno. Morda že ta teden po glasovanju o interpelaciji zoper ministra za kulturo Vaska Simonitija bo jasno ali vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga res zapušča strankov, kot je napovedala v internem krogu. Razkrivamo tudi, koliko podpornikov in članov, ki plačujejo članarino, je SMC izgubila, odkar je njeno vodenje iz rok Mira Cerarja prevzel Zdravko Počivalšek.

Na spletni strani SMC je navedenih 63 lokalnih odborov z imeni njihovih predsednikov, vendar nekateri izmed njih, na primer piranski, dejansko ne obstajajo oziroma ne delujejo več. S položajem stranke v vladi Janeza Janše je po izjavah strankine »opozicije« menda nezadovoljnih okoli tretjina lokalnih odborov.

Prvak SMC Zdravko Počivalšek je prepričan, da je jedro stranke trdno in da ima SMC možnost ponovnega prestopa parlamentarnega praga.

Trdnost jedra stranke naj bi kazalo dejstvo, da se število podpornikov in članov, ki plačujejo članarino, ni bistveno znižalo od septembra 2019, ko je Počivalšek iz rok Mira Cerarja prevzel vodenje stranke. Število podpornikov se je namreč od takrat zmanjšalo za okoli tristo, število plačnikov članarine pa le za približno 50.



Jasno izražena želja premiera

»Kaj bi bilo, če bi bilo, danes ne moremo govoriti. Jaz sem si prizadeval, si prizadevam in si tudi bom prizadeval, da bo v stranki ostal ves njen potencial,« Zdravko Počivalšek.

16,7

odstotka se je zmanjšalo število podpornikov SMC

10

odstotkov manj jih plačuje članarino

Če bi sodili po odgovoru na poslansko vprašanje, vidi Janez Janša vodjo poslanske skupne SMC Janjo Sluga že v opoziciji. FOTO: Joe Klamar/AFP

Bo pokazatelj enotnosti sredino glasovanje?

SMC ta teden na svet stranke

V četrtek naj bi se znova sešel svet SMC, na katerem naj bi obravnavali Počivalškov program revitalizacije stranke. Ta je po odločitvi Mira Cerarja, da preda vodenje stranke nasledniku, izgubila tako podpornike, kot tudi člane, ki plačujejo članarino. Prvak SMC sicer prihodnost stranke vidi v povezovanju. Tiste, ki so pripravljeni delati za dobrobit Slovenije, vidijo kot partnerje pri bodočem političnem delu, je dejal včeraj. O povezovanju s konkretnimi strankami, na primer novo stranko Aleksandre Pivec, pa ni hotel špekulirati.

»Vse zadeve, ki nas delijo, bomo prediskutirali. Na koncu se bomo skupaj odločili, kako bomo šli dalje,« se je odzval predsednik SMCna izjave podpredsednika stranke, da bo revidiral stališče do svojega sodelovanja v stranki. Svojega nastopa na nacionalni televiziji v oddaji Politično ta včeraj ni želel več javno pojasnjevati, s čimer je še dodatno podžgal špekulacije o možnosti svojega odhoda iz stranke, ki bi lahko ostala še brez kakšnega poslanca.Če je bilo morda poslansko vprašanje vodje poslanske skupine SMCglede prihodnjega ravnanja predsednika vlade še poskus iskanja možnosti nadaljnjega sodelovanja in napovedi, da bo v prihodnje morebiti ravnanjedrugačno, je njegov odgovor jasno pokazal, da si s Slugo ne želi več sodelovati. »Mimo je poslušati nasvete o komuniciranju od šefice poslanske skupine z enoodstotno podporo v javnosti predsedniku vlade in stranke, ki ima tridesetkrat višjo podporo,« je odvrnil premier na vprašanje, v katerem jo je zanimalo tudi, zakaj priložnosti tretjega vodenja vlade Janša ni uporabil za krepitev povezovanja in dviga ugleda »širše kot le med dosedanjimi sledilci«. Čemu depeše in prehitre čestitke, ki domačo javnost poleg epidemije še dodatno vznemirjajo, jo je zanimalo in še, zakaj požara med STA in vladnim uradom za komuniciranje ne gasi, ampak podpihuje.Premier Janez Janša je tako tudi javno pritrdil signalom iz SDS in NSi, da bi koalicija najraje videla odhod kritične in samosvoje poslanke v opozicijske vrste. Že sicer manjšinska vlada ima ob podpori manjšinskih poslancev in SNS, s katerimi ima sklenjen sporazum o sodelovanju, in s štirimi glasovi poslanske skupine Desusa še vedno zagotovljeno absolutno večina tudi v primeru morebitnega odhoda Sluge, Zorčiča in celo, za katerega se prav tako že dlje časa ugiba, ali bo še podpiral koalicijo. Z njim se je po naših informacijah Počivalšek včeraj sicer znova pogovoril.Ob tem prvak SMC tudi vztraja, da si prizadeva poslansko skupino ohraniti enotno, medtem ko je o zamenjavi Sluge kot vodje poslanske skupine – doslej za to ni imel večine – odgovoril, da o tem potekajo pogovori organov stranke.Poleg odnosa največje koalicijske stranke do medijev, predvsem pa ustavitev financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA), za prelomno točko, ki bi lahko ključno vplivala na odhode iz poslanske skupine, velja tudi (ne)seznanitev vlade z imenovanjem predlaganih evropskih delegiranih tožilcev, ki so se s svojim preteklim delom zamerili predvsem SDS. Tako pri eni kot pri drugi zadevi Janša doslej ni pokazal prav nobene pripravljenosti na popuščanje, včeraj je celo ponovil, da se vlada ne bo izrekla o obeh kandidatih za evropska delegirana tožilca, dokler ne bodo jasni vsi odgovori o postopku izbire. Da pa sicer Slovenija s postopkom ne zamuja, saj so ga končali le v osmih državah EU. »Lahko pa, da se bo zgodilo tudi, da bomo predlagali spremembo zakona, ker vlada po ustavi ni poštar, ampak predstavlja državo navzven,« je še pojasnil premier.Neuradno je na parlamentarnih hodnikih slišati ocene, da bi se lahko morebitni izstopi zgodili po glasovanju o interpelaciji zoper ministra za kulturo, do katerega so bili v SMC doslej večkrat kritični. Iz njihovih vrst je bilo celo slišati pozive o njegovi zamenjavi. Na vprašanje, ali bodo poslanci SMC pri ubranitvi kulturnega ministra v sredo enotni, je Počivalšek odgovoril, da bodo videli.Za vse morebitne prestopnike iz SMC velja prepričanje, da bodo skupaj s poslancem Desusa, ki je napovedal svoj odhod iz poslanske skupine upokojenske stranke, ustanovili svojo poslansko skupino. Njegov odhod je sicer pričakovati ne glede na druge. Že ob napovedi, da bo poslansko skupino zapustil, pa je dejal, da bo poskusil poiskati še nekaj partnerjev, če bo mogoče, če ne, pa tudi v redu.