Osnova antijanšizem, ostala vsebina še tajna

FOTO: Osebni arhiv

Marko Hočevar, fakulteta za družbene vede:



Dogovor bo zagotovo vzdržal, če bodo te štiri stranke imele dovolj glasov za oblikovanje nove koalicije. Če pa bo nastala situacija, ko bodo nujni glasovi še drugih strank, bi se zadeva lahko hitro obrnila in bi se lahko pojavila različna soliranja nekaterih strank, kar bo zagotovo močno zamajalo ta dogovor, o katerem sicer še ni jasno, kaj vsebuje.

»Slovenija po tej vladi potrebuje normalizacijo in prepričani smo, da bomo to po volitvah zagotovili,« je povedala predsednica SABpotem ko je svet njene stranke soglasno potrdil sporazum o povolilnem sodelovanju, ki ga je s prvaki LMŠ, SD in Levice parafirala opoldne. Organi drugih strank naj bi zasedali v soboto. Besedilo je za zdaj še tajno in tako naj bi ostalo do njegovega podpisa prihodnji teden, kar je svojevrsten preizkus štirih strank, ki večkrat druga drugi očitajo soliranje.»Dogovor moramo v bistvu razumeti kot poskus dajanja vtisa, da še naprej sodelujejo po številnih neuspehih v rušenju sedanje vlade – od ideje KUL z Damijanom pa vrnitve in vnovičnega odhoda Erjavca s politične scene, neuspešne konstruktivne nezaupnice itd. Ta dogovor je pomemben za vsako stranko posebej, saj utrjuje njihovo volilno telo. Dodatnih glasov jim to samo po sebi še ne bo prineslo. Vse te stranke razen Levice tudi že imajo zgodovino vladanja, ko so na ekonomskem in socialnem področju izvajali radikalne neoliberalne politike (predvsem SAB in SD),« je komentiral raziskovalec na fakulteti za družbene vedein dodal, da za zdaj vemo, da sporazum o povolilnem sodelovanju temelji na antijanšizmu. Zanimivo bo videti, ali so v njem tudi konkretne javne politike in ukrepi ali gre le za samoidentifikacijo in utrjevanje lastnih vrst prek negacije janšizma in obstoječe vlade.Po dosedanjih namigih naj bi sporazum o povolilnem sodelovanju vseboval nekatere usmeritve, najverjetneje tudi zavezo o sestavi vlade brez SDS in strank, ki jo podpirajo. Ob soglasju vseh pa bi dopustili pogovore z morebitno novo stranko. Z idejo o tem se spogleduje tudi predsednik državnega zboraki pa te teme ni hotel komentirati.Javnomnenjske raziskave LMŠ, SD, Levici in SAB trenutno kažejo sicer dovoljšno podporo, da bi lahko same sestavile vlado, a kot je poudaril Hočevar, bi celotno zgodbo lahko še vedno dodobra zamajala ustanovitev nove močne liberalne stranke in prihod »novega obraza«.Iz SDS, ki bi trenutno zaradi slabe javnomnenjske podpore strank, ki so pripravljene sodelovati z njo, zelo težko sestavila vlado, je slišati ocene, da bi sporazum o povolilnem sodelovanju četverčka, ki jih izključuje, lahko kljub temu izkoristili sebi v prid – opozicija bo po njihovem tako pokazala, da vsebine razen antijanšizma nima. »Verjamemo, da Slovenijo lahko pelje naprej le pot dialoga in povezovanja,« pa so se odzvali v NSi.