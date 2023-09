Arena na nacionalki poslej brez Igorja Pirkoviča in Vide Petrovčič

»Kot slišim, sem bil v ponedeljek zadnjič na ekranu. Pazite nase in hvala,« je najprej danes tvitnil Igor Pirkovič, ki je izmenjaje z Vido Petrovčič vodil tedensko oddajo Arena. Nekaj ur kasneje so s sporočilom za javnost to potrdili tudi na RTV Slovenija z napovedjo »osvežene pogovorne oddaje«, ki bo do konca leta usmerjena v temo odpravljanja posledic vremenskih katastrof.

»Kje bodo prizadeti v uničujočih poplavah živeli v prihodnje? Kdo bo finančno pomagal ljudem v stiski? Kdaj se bo začela gradnja nadomestnih nastanitev in kdo bo do njih upravičen?« To so vprašanja, ki jih bodo sodeč po napovedi obravnavali v oddaji. Zastavljali jih bodo strokovnjakom in predstavnikom pristojnih ustanov.

Naslednjo, ki bo na prvem programu na sporedu v ponedeljek, 25. septembra, bosta vodila Elen Batista Štader in Jan Novak, urednica bo Vesna Pfeiffer.

Oddaja Arena je sicer nasledila termin oddaje Studio City, ki so jo ukinili po tem, ko je vodstvo prekinilo sodelovanje z njenim voditeljem Marcelom Štefančičem. Šef uprave Zvezdan Martič je za Mladino dejal, da je sam osebno takoj za to, da se ta oddaja vrne. »A to ni moja odločitev, to je odločitev novega direktorja ali direktorice TV Slovenija, urednikov, to je tudi odločitev Marcela Štefančiča in vse ekipe, ki je delala Studio City,« je navedel.

Za ukinitev ali uvedbo nove oddaje je na RTV Slovenija sicer potrebna sprememba programsko-produkcijskega načrta, kar je pričakovati po tem, ko bodo izbrani novi direktorji in nato tudi odgovorni uredniki.

TV Slovenija ima sedaj vršilca dolžnosti direktorja TV Slovenija, to je Andraž Pöschl, kot tudi vršilko dolžnosti informativnega programa 1. programa TV Slovenija – po odstopu Jadranke Rebernik je bila na to funkcijo imenovana Polona Fijavž, čemur pa je sledila tudi menjava urednice uredništva Ksenije Koren, ki je delala tudi kot svetovalka v kabinetu Janeza Janše, ko je ta vodil svojo drugo vlado, z Dejanom Ladiko.