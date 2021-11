Otroke, ki so pozitivni pri samotestiranju, testirajo v garaži Stožic

Zdravstveni dom Ljubljana je v garažni hiši športnega centra v Stožicah odprl točko za odvzem brisov za PCR-testiranje osnovnošolcev in dijakov Mestne občine Ljubljana, ki bodo imeli po samotestiranju na koronavirus v šoli pozitiven rezultat. Točka bo delovala med 12. in 15. uro ob ponedeljkih, sredah in petkih, na testiranje se ni treba naročiti.

Po besedah Davorina Markovića iz Zdravstvenega doma Ljubljana so testno točko v Stožicah vzpostavili zato, da bi otrokom, ki bi bili pri samotestiranju v šoli pozitivni, omogočili čim hitrejše testiranje z metodo PCR. S PCR-testom namreč potrjujejo pozitivne rezultate hitrih testov. Prav tako želijo na ta način razbremeniti testno točko na Metelkovi.

Davorina Markovića iz Zdravstvenega doma Ljubljana. FOTO: STA

Testna točka je namenjena vsem osnovnošolcem in dijakom iz ljubljanske občine, ki imajo med samotestiranjem v šoli pozitiven test. Testirali bodo tako samo otroke, ne pa odraslih. Zanje je še vedno organizirano testiranje na Metelkovi, na kar pa jih mora predhodno naročiti njihov zdravnik.

Na odvzem brisa v Stožicah naj otroci oziroma njihovi starši prinesejo s seboj ustrezno zaščiten pozitivni hitri test, lahko tudi fotografijo testa. S seboj naj imajo tudi zdravstveno kartico, zdravstvenemu osebju bodo tudi posredovali telefonsko številko za obveščanje o rezultatu testa.

Samotestiranju učencev v primeru pozitivnega izvida sledi še testiranje. FOTO: Matej Družnik/Delo

Vstop v testno točko je v vhodu 1 in 2 garažne hiše, gre pa za testiranje po principu drive-in. Po Markovićevih besedah je vhod ustrezno označen, prav tako bo obiskovalce usmerjal varnostnik. Parkiranje bo brezplačno do pol ure. Če bi morda na odvzem brisa čakali dlje, bodo zdravstveni delavci potrdili kartico in bo možno brezplačno parkiranje tudi dlje časa.