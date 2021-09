Otroku v krvi določili 163 mikrogramov svinca

svinec mežica

Napaka je suho pometanje

Štirje triletniki iz zgornje Mežiške doline (vsi so doma v Črni na Koroškem) imajo v krvi več kot sto mikrogramov svinca na liter krvi, štiridesetim otrokom pa so v krvi določili vsebnosti, nižje od 50 mikrogramov svinca na liter krvi. Rekorder je otrok, ki so mu v krvi določili 163 mikrogramov svinca na liter krvi.Tako kažejo rezultati letošnjih odvzemov, ki jih je ravenski NIJZ opravil junija. V laboratorijih v Črni na Koroškem, v Mežici in na Ravnah na Koroškem so odvzeli vzorce krvi pri 81 otrocih, tudi takšnih, za katere so starši sami izrazili interes za odvzem. Na ravenskem NIJZ so nekoliko razočarani nad odzivom, saj so v laboratorije povabili 129 otrok.V analize je bilo vključenih 66 rezultatov, ki so ustrezali merilom starosti (od 24 do 48 mesecev) in naslova stalnega prebivališča (občini Črna na Koroškem in Mežica). Tako so zagotovili primerljivost s predhodnimi leti. Pri štirih otrocih je bila ugotovljena vsebnost svinca v krvi 100 mikrogramov oziroma več na liter krvi. To predstavlja šestodstotni delež, kar je nekoliko več, kot v predhodnih dveh letih, in nekoliko presega ciljno vrednost programa (do leta 2022 manj kot pet odstotkov otrok z vsebnostjo svinca v krvi pod 100 mikrogramov na liter krvi). Vrednosti, nižje od 50 mikrogramov svinca na liter krvi, je imelo 40 otrok, kar pomeni 61-odstotni delež.»Odziv je bil slabši kot v preteklih letih. Analiza vzorčenja je pokazala slabše rezultate kot leta 2020. Rezultati so bolj primerljivi s tistimi iz leta 2019. So pa v zadnjih treh letih rezultati precej boljši kot v obdobju od leta 2016 do leta 2018. Za prihodnje leto si želimo predvsem boljšega odziva, seveda pa tudi dobrih rezultatov,« je povedala zdravnica, predstojnica NIJZ OE Ravne.Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol je pokazala višje vrednosti pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri dečkih, kar ustreza povprečju preteklega obdobja. Na žalost ustreza ugotovitvam preteklih let tudi frekvenca suhega pometanja za čiščenje površin, ugotavljajo na NIJZ. »Ankete potrjujejo, da to izvajajo skoraj v vsakem tretjem gospodinjstvu z mlajšimi otroki. S pometanjem odstranimo večje delce, dviguje pa se droben prah in prav ta najlažje vstopa v telo otrok in ogroža njihovo zdravje. Površine v onesnaženem okolju je zato treba čistiti z mokrim brisanjem ali sesanjem, kjer je zagotovljena filtracija drobnega prahu,« opozarjajo na ravenskem NIJZ.Letos so nekaj vzorcev odvzeli tudi otrokom, ki so bili starejši ali živijo zunaj območja, ki ga določajo merila za preiskavo. »Otroke smo vključili na pobudo staršev. Zanimivo je, da smo pri nekaterih ugotovili visoke vrednosti svinca v krvi, kar povezujemo z bivanjem na najbolj obremenjenem območju v centru Žerjava oziroma poklicno izpostavljenostjo staršev otrok,« so pojasnili na ravenskem NIJZ.Laboratorijske analize na vsebnost svinca v krvi so opravili na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana.