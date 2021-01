Označeno kot ekstra deviško, a je le deviško

Le devet od 27 vzorcev je izpolnjevalo vse zahteve.

Polovica vzorčenih olj je bila nepravilno označena.

Za dva vzorca trajna, za enajst začasna prepoved prometa.

olivno olje

V petih primerih še brez dokončne ocene

842

litrov olja dveh blagovnih znamk je bilo prepovedanega za prodajo, ker ni bilo primerno za uživanje

Bolj bo treba preverjati kakovost in oznake

51,8

odstotka vzorčenih olj je bilo nepravilno označenih

Pri nakupu oljčnega olja je treba imeti srečo, da izberete takšno, ki prinaša tisto, kar obljubljajo oznake na embalaži. V nadzoru inšpekcije uprave za varno hrano je le devet od 27 vzorcev oljčnih olj izpolnjevalo vse zahteve. Pri dveh tretjinah so odkrili neustrezne kemijske parametre, slabšo kakovost od označene kategorije kakovosti in nepravilno označevanje, med drugim pri izvoru.Zaradi kategorije kakovosti, ki ni primerna za prehrano, so inšpektorji uprave za varno hrano prepovedali prodajo 842 litrov olja dveh blagovnih znamk: hrvaškega oljčnega olja znamke Brachia (distributer je bil Mercator) in oljčnega olja blagovne znamke Victoria s poreklom EU (pakira ga italijansko podjetje SAC). Olji sta bili označeni s kategorijo ekstra deviško, ki označuje oljčno olje višje kakovosti, pridobljeno neposredno iz oljk in zgolj z mehanskimi postopki, senzorična analiza pa je pokazala, da sta bili v resnici kategorije lampante; oljčno olje iz te kategorije se lahko uporablja za tehnične namene, za uporabo v prehrani pa ga je treba rafinirati.Za dodatnih 11 vzorcev olja (skupno 6446 litrov) so inšpektorji odredili začasno prepoved prometa, saj senzorična ocena ni bila skladna z označeno kategorijo. Olja so bila označena kot ekstra deviška, v resnici pa so bila samo deviška. Nosilci dejavnosti, ki takšno olje dajo na trg, imajo možnost popraviti oznako kategorije in olje ponovno dati na trg, lahko pa se odločijo za umik s trga. Iz prometa je bilo vrnjenih 1469 litrov takšnega olja.V uradnem nadzoru oljčnega olja so inšpektorji uprave za varno hrano od konca avgusta do sredine septembra lani odvzeli 27 vzorcev v maloprodaji in skladiščih distributerjev. Analize kakovosti in s kakovostjo povezane ustreznosti poimenovanj so izvedli v laboratoriju Znanstvenoraziskovalnega središča Koper, inšpektorji pa so preverili skladnost deklaracij. Med odvzetimi vzorci so bila izključno olja z oznako kategorije ekstra deviško, večinoma iz konvencionalne, pet vzorcev pa tudi iz ekološke pridelave, po izvoru pa so bila iz Slovenije, Italije, Hrvaške, EU, EU in izven, Španije in Grčije.Predpisanih kemijskih parametrov niso izpolnjevali štirje vzorci oziroma 14,8 odstotka vseh odvzetih. Kot rečeno, enajst vzorcev (40,7 odstotka odvzetih) ni imelo senzoričnih lastnosti, ki so predpisane z označeno kategorijo. Kar 14 vzorcev oziroma 51,8 odstotka vsega pregledanega olja pa je bilo neskladno označenega: niso bili označeni v slovenščini, obvezni podatki niso bili navedeni na vidnem polju ali pa poreklo ni bilo navedeno pravilno. Dva vzorca, olje znamke Teta Ana (poreklo EU in Španija, polni ga Oljarna Domžale) in olje znamke Victoria (poreklo EU, pakira italijansko podjetje SAC), sta bila neskladna po vseh treh merilih.V primeru ugotovljenih senzoričnih neskladij so nekateri nosilci dejavnosti zahtevali ponovljeno senzorično oceno. Opraviti je treba dve oceni, vsaj eno opravi država proizvajalka olja. V šestih primerih je bilo neskladje z označeno kategorijo dokončno potrjeno, v petih pa še ne, ker so laboratoriji, vključeni v ponovitev ocene, upravi za varno hrano sporočili, da zaradi epidemije covida-19 senzoričnih ocen ne izvajajo (grški laboratorij) oziroma jih bodo opravili z zamudo (italijanski laboratorij). Na ponovljeni oceni čakajo še olja Monini Classico (poreklo EU), Zvezda (poreklo Španija, polni tovarna olja Gea), Lyrakis Family Classic, sorta koroneiki (poreklo Grčija), Coppini classico (poreklo EU) in Victoria (poreklo EU).»Ne glede na to, da nekateri rezultati senzoričnega ocenjevanja še niso dokončni, rezultati preverjanja skladnosti oljčnih olj kažejo na veliko stopnjo neskladnosti med označeno in ugotovljeno kakovostjo in velik delež neskladnosti označitve oljčnih olj na slovenskem trgu. Napredka glede na rezultate uradnega nadzora iz prejšnjih let ni zaznati,« v poročilu piše inšpekcija. Ugotovljene neskladnosti po njihovem »nedvoumno kažejo, da se bodo morali proizvajalci, predelovalci, polnilci in nenazadnje tudi trgovci bolj posvetiti lastnemu preverjanju kakovosti in označevanja oljčnih olj« in da bodo morali dopolniti lastne kontrole.Nosilci živilske dejavnosti, ki v večjih količinah kupujejo oljčno olje iz Španije, Tunizije, Grčije in ga dajejo na slovenski trg, bi morali od dobaviteljev – zlasti če kupijo cenejše olje in olje, ki je blizu izteka roka uporabnosti – zahtevati rezultate analiz varnosti in kakovosti. Tisti, ki kupijo večje količine oljčnega olja, za katero ne poznajo natančno kategorije kakovosti in ga mešajo z ekstra deviškim oljčnim oljem, morajo olje sami dati v analizo. Trgovci pa morajo imeti nadzor nad svojimi dobavitelji in so odgovorni, da potrošnike zalagajo z blagom, katerega vsebina je skladna z oznakami, pojasnjuje direktorica inšpekcije za varno hranoKršiteljem so bili oziroma bodo odmerjeni stroški postopka, v predpisanem roku bodo uvedeni prekrškovni postopki. Izrečene so bile tudi denarne kazni, a po besedah Bizjakove še niso bile izpeljane.