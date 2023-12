Pacienti ne smejo ostati brez laboratorijskih preiskav

Preiskave, ki jih Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja za Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana so življenjskega pomena za paciente UKC Ljubljana, zato se nikakor ne sme zgoditi, da bi naslednji petek medicinska fakulteta prenehala izvajati storitve za UKC, je dejal na tiskovni konferenci Marko Jug, generalni direktor UKC Ljubljana. Za njim je stal celotni strokovni svet UKC, vsi zdravniki v njem so tudi profesorji Medicinske fakultete. Zato je javnosti spor med obema ustanovama zelo težko doumeti.

Za katere preiskave gre?

Nekatere preiskave, ki jih Medicinska fakulteta izvaja za UKC, so za najtežje bolne in poškodovane, ki jih UKC zdravi, nujno potrebne. Brez njih so življenjsko ogroženi, je povedal generalni direktor Jug, po poklicu kirurg travmatolog, tudi sam docent Medicinske fakultete v Ljubljani. Čeprav išče UKC pomoč po vsej Sloveniji in tudi v tujini, na primer v Zagrebu, je dejstvo, da drugi laboratoriji vseh preiskav ne izvajajo, tujina pa za vse tudi ne pride v poštev. Nekatera stanja so namreč takšna, da bo izvid iz tujine v vsakem primeru za pacienta prepozen.

Takšno stanje je, denimo, sepsa, hud zaplet, ki lahko povzroči odpoved številnih organov in vodi v smrt, če je zdravniki pravi čas ne prepoznajo in ne zdravijo. Diagnoza in zdravljenje sta mogoča samo po specialni diagnostični preiskavi krvi, ki jo za UKC izvaja Medicinska fakulteta. Drugo takšno stanje je prizadetost likvorskega prostora. Tretje pa, denimo, operacija raka, pri kateri kirurg sproti pošilja v laboratorij Medicinske fakultete čez cesto odščipnjeno tkivo z roba tumorja. Iz laboratorija mu sporočijo, ali so celice rakaste in jih mora še izrezati ali niso in lahko operacijo zaključi. Ali naj UKC preneha zdraviti paciente?

Medicinska fakulteta bo 15. decembra prenehala izvajati laboratorijske strotive za paciente UKC Ljubljana, je napovedal dekan Medicinske fakultete prof. dr. Igor Švab, družinski zdravnik. Foto Voranc Vogel

Pogled UKC na cene storitev

»Medicinska fakulteta je enostransko zapustila pogajanja, danes nas je pustila pred zaprtimi vrati in napovedala, da bo ukinila vse storitve. To je za nas nesprejemljivo. Naredili bomo vse, da do tega seveda ne pride. Nam pa to daje vedeti, da zelo verjetno niso problem likvidnostne težave, pač pa, da so problemi drugi,« je dejal generalni direktor UKC dr. Marko Jug, tudi sam profesor na Medicinski fakulteti.

Spor med Medicinsko fakulteto in UKC je 43 milijonov evrov, ki jih UKC po izračunu Medicinske fakultete dolguje fakulteti za izvedene laboratorijskih storitev. Toda UKC je prepričan, da so storitve predrage, cena ni bila dogovorjena ali izračunana, zato Medicinska fakulteta nima osnove za tolikšen zahtevek. Zgodba ima dolgo brado, saj – kot je povedal generalni direktor UKC Marko Jug – je zadnja pogodba med Medicinsko fakulteto in UKC sklenjena leta 1996, cene so določene še v tolarjih.

Druge pogodbe za laboratorijske storitve ni, prav tako ministrstvo Medicinski fakulteti ni odobrilo cen, ki jih vsako leto in še vedno zahteva od UKC za svoje storitve. UKC je začel fakulteti poravnavati manj, kot je zahtevala, leta 2020, v času covida. Zaradi tokratne zavrnitve plačila računov pa je prišlo do spora v javnosti, pri čemer je Medicinska fakulteta napovedala, da bo prihodnjo sredo, 15. decembra, prenehala izvajati laboratorijske storitve za UKC. Kaj je »od zadaj«?

Vzrok za spor osamosvajanje UKC

Marko Jug pripisuje nastali spor dejstvu, da se želi UKC na polju laboratorijskih preiskav osamosvojiti odvisnosti od Medicinske fakultete, ki nastopa kot monopolist, UKC pa izvaja zadnji čas po Jugovih besedah veliko aktivnosti za okrepitev lastnih storitev na področju mikrobiologije in patohistologije. UKC Ljubljana je po njegovih besedah najbrž edina univerzitetna bolnišnica v Evropi, ki nima vseh potrebnih laboratorijev znotraj svoje strukture, tako za transfuzijo krvi kot mikrobioloških. Osamosvojitev UKC od laboratorijev Medicinske fakultete ni v tem smislu nič posebnega.

»Vsi skupaj apeliramo na Medicinsko fakulteto, da ne zagovarja interesa ozkih skupin,« je zato dejal Jug in še: »Prepričan sem, da v tej državi ne moremo biti tako neumni, da bi dejansko naslednji teden prišlo do prekinitve storitev. Zagotovo bomo naredili vse, kar je treba, da do tega ne pride.«

Jug je ponovil, kar je že povedal: da je UKC na štiriurnem sestanku skupaj z Medicinsko fakulteto oblikoval konstruktivni predlog, ki bi jasno zagotavljal likvidnost Medicinske fakultete. UKC je 16,5 milijona evrov letos že plačal medicinski fakulteti. »Ponudili smo dodatne štiri milijone evrov v decembru, dodatne štiri milijone v januarju, odprti pa smo še povečanju za dodatnih pet milijonov glede na sposobnost finančnega načrta leta 2024.

Likvidnost Medicinske fakultete je bila s tem predlogom zagotovljena. Smo pa zahtevali, da se razkrije struktura cene po posameznih storitvah, da bi lahko končno prišli do prave cene za storitve in našim bolnikom nudili največ za najmanjše stroške,« je naštel Jug.

Jug je povedal, da UKC Ljubljana vsak dan zdravi 1500 hospitaliziranih bolnikov, več kot 100 bolnikov je v intenzivnih posteljah. »Noben pacient ne sme dobiti ničesar prepozno. Mi smo tu 24 ur na dan, vsako sekundo delamo vse za paciente kot edina takšna vrhunska ustanova v državi,« je dejal Jug in s tem apeliral na vse pristojne v državi, da ne razpihujejo žerjavice po nepotrebnem.

Zloraba medijev in nerazumne strasti

»Nesprejemljivo je, da se poskuša zavajati javnost na način, da se govori o neresnicah. Popolnoma nesprejemljivo je, da se zlorablja medijski prostor za ureditev stvari, ki v resnici že leta niso bile urejene. In ko se prvič pojavi moč in volja, da bomo te stvari dokončno uredili, nastopi neka nerazumna strast, ki kaže, da se teh stvari očitno ne želi urediti,« je naštel Jug.

Med neresnicami je naštel, da cene niso državno določene, kot je dejal dekan Medicinske fakultete dr. Igor Švab, cene, ki bi morale biti potrjene s strani ministrstva za zdravje, niso potrjene, Medicinska fakulteta ni hotela razkriti bistvenih podatkov za določitev nove cene.

Poudaril je, da Medicinska fakulteta ni samo mikrobiologija in patohistologija, ampak so to vsi zdravniki, ki so tudi profesorji v UKC. UKC je namreč učni center za Medicinsko fakulteto in ta izvede velik del pedagoškega procesa prav v UKC. »Tukaj smo profesorji vseh kliničnih strok, ki dajemo medicinsko znanje ljudem. In to dajemo vsak dan, brez pogojevanja,« je dejal Jug.

Priprave na sodišče

Če res ne bo šlo drugače, se bo UKC obrnil na sodišče, da bi le-to z odredbo zagotovilo nadaljnje izvajanje storitev. UKC se na to pripravlja, a si seveda želi, da se uredijo stvari brez sodišča. Po besedah Juga ministrstvo za visoko šolstvo v spor ne more poseči, saj je težava, da »zdravstveno dejavnost opravlja nekdo, ki ni v zdravstvenem sistemu in ima samo soglasje za opravljanje dejavnosti in to dejavnosti opravlja po čisto tržnih principih,« za razliko od UKC: »Mi ne delujemo po tržnih principih. Mi zdravimo vse paciente, ne samo tiste, ki imajo presežek prihodkov.

Če pa se začnemo obnašati na način, da bomo zdravili samo ljudi, ki nam prinašajo presežek prihodkov, potem nas lahko resno skrbi, kaj bo z našo prihodnostjo,« je bil ogorčen zaradi zahtev Medicinske fakultete generalni direktor UKC doc. dr. Marko Jug.