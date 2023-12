Medicinska fakulteta bo prenehala izvajati storitve za UKC Ljubljana

Medicinska fakulteta je odpovedala sestanek z UKC Ljubljana, ki je bil načrtovan za danes. Kot so zapisali, so bili v takšno ravnanje primorani, saj da je bil odziv UKC na dogovorjeni predlog fakultete negativen in brez vsebinske obrazložitve. Medicinska fakulteta danes začenja tehnične priprave na prenehanje izvajanja storitev za UKC Ljubljana.

Na fakulteti ob tem znova pozivajo Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana in ministrstvo za zdravje k nadaljevanju pogovorov in iskanju rešitve. Verjamejo namreč, da je dogovor možno doseči na zbližanih stališčih in pozivajo UKC Ljubljana »k obuditvi navedenih stališč izpred dveh dni«.

UKC trdi, da dolga ni

Spor med institucijama izvira iz 43-milijonskega dolga UKC Ljubljana do fakultete, ki za klinični center izvaja mikrobiološke in patološke preiskave. UKC Ljubljana po drugi strani trdi, da dolga sploh ni, saj da fakulteta zaračunava previsoke cene storitev. Medicinska fakulteta pa je odstopila od mediacije z UKC in zagrozila, da bodo 15. decembra zanje nehali izvajati storitve.

Vodstvi medicinske fakultete in UKC Ljubljana sta se sicer sestali pred dnevi, kjer so stališča po besedah dekana fakultete Igorja Švaba »kar precej zbližali«, a do končnega dogovora ni prišlo. Kot je še dejal, pogojujejo izvajanje storitev s tem, da sklenejo zavezujoč dogovor glede poplačila dolga in nadaljnjega sodelovanja z UKC Ljubljana.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug pa je po sestanku poudaril, da bi bila zaustavitev storitev »absolutno iracionalna odločitev«. Izrazil je prepričanje, da se bosta strani uskladili in da bodo storitve nemoteno tekle naprej.