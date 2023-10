V Bači čez noč sanirali odsek državne ceste

Vremenska fronta z neurjem, ki je zgodaj zjutraj prešla zahodni del Slovenije, je prizadela območja regijskih centrov za obveščanje Nova Gorica, Koper in Postojna. Gasilci so izvajali protipoplavne ukrepe, črpali meteorno vodo iz objektov in odstranili podrto drevje. Skupno so zabeležili 13 dogodkov, od tega osem na obalnem območju.

Kot so zapisali na Centru za obveščanje RS, je zaradi obilnega deževja meteorna voda poplavila nekaj ulic, pritlične prostore hotela, gostinski lokal, prostore dostave trgovskega objekta ter gospodarski objekt. Ogrožala je tudi nekaj stanovanjskih objektov. Zaradi udara strele je zagorelo drevo. Močan veter pa je podrl nekaj dreves.

V ponedeljek nekaj pred 21. uro je v Piranu sirena javnega alarmiranja opozorila na nevarnost, zaradi visokega plimovanja in južnega vetra pa je morje zalilo nizko ležeče predele obale. Gasilci so pred Tartinijevim trgom postavili protipoplavno baražo in potopne črpalke. Zaradi plimovanja morja so sireno danes ponovno sprožili nekaj po 8. uri zjutraj. Ob 8.44 so sireno sprožili tudi v Izoli.

Tako je Piran poplavilo novembra leta 2019. Danes pa so gasilci pred Tartinijevim trgom postavili protipoplavno baražo in potopne črpalke. FOTO: Boris Šuligoj

Zgornji del Baške grape spet povezan z dolino in občinskim središčem

Podbrdo, Petrovo Brdo in okoliške vasi so znova dobili cestno povezavo z drugimi deli občine, so na spletni strani sporočili v Občini Tolmin. Kot so zapisali, je 30-metrski odsek državne ceste med Hudajužno in Podbrdom, ki ga je Bača s svojim rekordnim pretokom odnesla v petek, ekipi koncesionarja in podizvajalcev preko noči uspelo sanirati.

Promet poteka izmenično enosmerno. Začasna rešitev je po besedah tolminskega župana Alena Červa v prvi vrsti namenjena intervencijskim vozilom, preko dneva pa je cilj utrditi cestišče do te mere, da bo prevozno tudi za osebna vozila.

Župan je v izjavi, ki jo navajajo v sporočilu za javnost, še dejal, da so bili ob obisku premierja Roberta Goloba in državnega sekretarja za obnovo po poplavah Boštjana Šefica soglasni, da je sanacija ceste med Podbrdom in Hudajužno prva prioriteta. Ambiciozen načrt, da se cesta odpre do danes, jim je uspelo uresničiti, za kar se je zahvalil infrastrukturnemu ministrstvu, koncesionarju in podizvajalcu.

Koncesionarju in delavcem, ki so v težkih razmerah delali celo noč, so se danes zahvalili tudi na ministrstvu za infrastrukturo. Ljudi medtem pozivajo, da spoštujejo opozorila in znake na voziščih in neprevoznih cest ne uporabljajo, saj s tem spravljajo v nevarnost sebe in sopotnike.

Razlivale se bodo reke in morje

Reke v večjem delu države naraščajo. Najmočneje narašča reka Kolpa. Vodnatost rek je velika, le v severovzhodni Sloveniji mala do srednja in ustaljena. Sava Bohinjka se v srednjem in spodnjem toku razliva na običajnih območjih, navaja Agencija RS za okolje (Arso).

Po napovedih hidrologov bodo reke danes do večera v večjem delu države še naraščale. V severozahodni Sloveniji se bodo reke ponovno pričele razlivati, reka Kolpa pa lahko v zgornjem in srednjem toku poplavi na območjih pogostih poplav.

Ob močnejših nalivih bodo sredi dneva razlivanja vodotokov možna tudi drugod, predvsem v zahodni in južni Sloveniji. Verjetne so poplave padavinske in zaledne vode. Ljubljanica se bo danes začela razlivati na območjih vsakoletnih poplav, reka Sava pa v srednjem toku na najbolj izpostavljenih območjih.

Popoldan in v noči na sredo bo naraščala tudi Krka s pritoki, ki se prav tako lahko razlijejo na območjih vsakoletnih poplav.

Popoldan se bo postopoma povečeval pretok Drave, ki bo na meji z Avstrijo dosegel okoli 1100 kubičnih metrov na sekundo. FOTO: Sandi Kelc Photography/meteoinfo

Popoldan se bo postopoma povečeval pretok Drave, ki bo na meji z Avstrijo dosegel okoli 1100 kubičnih metrov na sekundo. Drava se bo razlivala vzdolž celotnega toka, poplavljene površine v spodnjem toku se bodo v noči na sredo povečevale. V sredo zjutraj se bo pretok Drave začel počasi zmanjševati. Tudi sicer se bo vodnatost rek v sredo povečini zmanjševala.

Danes do 12. ure se bo morje razlivalo na nižjih delih obale v višini okoli 20 centimetrov. Gladina morja bo ponovno povišana danes med 21. uro in polnočjo ter v sredo med 8. in 12. uro. V tem času se bo morje na nižjih delih obale razlivalo v višini do 10 centimetrov.

Zjutraj največ padavin na Voglu

Kot poroča Arso, se je v zgodnjih jutranjih urah pas intenzivnejših padavin vzpostavil v jugovzhodni Sloveniji. Tam bo še lahko vztrajal in se obnavljal v prihodnjih nekaj urah. Nove padavine so zajele tudi skrajni zahod in severozahod Slovenije.

Od začetka vremenskega dogodka je največ padavin padlo na Voglu, kjer so zabeležili 102 milimetrov padavin, v Tolminu (70 milimetrov), na Kaninu (62 milimetrov), na Sviščakih (61 milimetrov), v Bohinjski Češnjici (60 milimetrov), na letališču Portorož (58 milimetrov) in v Osilnici (52 milimetrov). Sava Bohinjka in Soča v zgornjem toku sta ponoči ponovno narasli in se razlivata v manjšem obsegu, so na socialnem omrežju X zapisali na Arsu.

V občini Tolmin noč minila relativno mirno, v vasi Kuk v ponedeljek zvečer plaz vdrl v hišo

S tolminskega občinskega štaba civilne zaščite sporočajo, da je noč ob upoštevanju razmer minila relativno mirno. Se je pa že v ponedeljek zvečer znova sprožil zemeljski plaz nad stanovanjsko hišo v vasi Kuk in vdrl vanjo. Prebivalca sta hišo zapustila. Že popoldne so se preventivno evakuirali tudi prebivalci najbolj ogroženih hiš s Koritnice.

S Koritnice so skupaj evakuirali 11 ljudi, ki so prenočili pri sorodnikih in prijateljih v vasi. Prav tako sta že v petkovi ujmi dom zapustila dva prebivalca Idrije pri Bači. Občinski štab civilne zaščite ima sicer zagotovljene in dogovorjene nastanitvene kapacitete v Podbrdu in Tolminu, so danes sporočili iz Občine Tolmin.

Ob ponedeljkovem ogledu plazišča na Kneži je geolog ocenil, da gre za živo plazišče in da je v primeru intenzivnih padavin možno plazenje materiala v strugo potoka, kar bi ob takšni zajezitvi pomenilo poplavljanje. Vso noč so zato razmere na levem bregu potoka Jordan spremljali gasilci PDG Kneža in beležili minimalne premike.

Teren si bodo v kratkem ogledali pristojni, s plazine pa bodo danes odstranili drevje. Ob ogledu plazine nad stanovanjskimi objekti v Podbrdu pa je geolog v ponedeljek popoldne ocenil, da neposredne nevarnosti za njen zdrs ni, bo pa potrebna ureditev ustreznega odvodnjavanja za meteorno vodo na celotni dolžini vlake, speljane po tem območju.

Ponoči je plaz zasul tudi lokalno cesto Poljubinj–Ljubinj, ki bo po oceni občine Tolmin ponovno prevozna v dopoldanskih urah. Za občinske ceste sicer velja popolna zapora prometa z izjemo intervencijskih vozil na relaciji Kneža–Kneške Ravne in Modrej–Bača pri Modreju čez Stopec, samo za osebna in intervencijska vozila je odprta lokalna cesta Ljubinj–Sela nad Podmelcem.

Zaprte so lokalna cesta Idrija pri Bači–Postaja na levem bregu Idrijce in nekaj krajevnih cest v krajevni skupnosti Ponikve na Šentviški planoti. Zaprto je tudi območje Tolminskih korit in cesta po dolini Tolminke proti spominski cerkvi v Javorci in planini Polog, so še sporočili z občine.

Državna cesta Most na Soči–Tolmin zaradi plazu pri Mostu na Soči ostaja zaprta, tako naj bi ostalo do konca tedna. Kljub zelo težkim razmeram pa je danes ekipam na terenu uspelo zagotoviti nujno prevoznost v Podbrdu, so sporočili z ministrstvo za infrastrukturo.

Na terenu je bilo v ponedeljek 68 gasilcev, na 29 lokacijah pa vse razpoložljive ekipe z delovnimi stroji, do kritičnih točk so se prebili tudi s težko mehanizacijo. V občini Tolmin sicer v četrtek pričakujejo pomoč pripadnikov Slovenske vojske z mehanizacijo.

Oranžno opozorilo za severozahodno in jugovzhodno Slovenijo

Zaradi napovedane večje količine padavin je za severozahodno in jugovzhodno Slovenijo Arso izdal oranžno vremensko opozorilo. Obilne padavine napovedujejo na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja. Krajevni nalivi in močni sunki vetra pa se bodo pojavljali tudi drugod po Sloveniji.

V agenciji opozarjajo, da bo danes ponekod na širšem območju Julijskih Alp padlo tudi več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter.

Ponoči se bo ob zahodni meji dež hitro okrepil, do jutra bodo intenzivne padavine najprej zajele zahodno Slovenijo in jo potem prečkale proti vzhodu. Plohe in nevihte se bodo pojavljale ves dan.

Meteorologi nalive danes pričakujejo na območju Posočja in Julijcev, kjer napovedujejo tudi porast hudourniških vodotokov. Nevihtni sistemi pa se bodo premikali tudi preko Kočevja, Dolenjske, Bele Krajine in Posavja.

Po podatkih urada za hidrologijo bodo reke v severozahodni Sloveniji, predvsem v zgornjem in srednjem Posočju ter v porečju Save Bohinjke, danes zjutraj naraščale, razlivale pa se bodo na običajnih izpostavljenih območjih. Verjetne so tudi poplave posameznih hudourniških vodotokov ter padavinske in zaledne vode.

Do velikih pretokov bodo narasle reke v večjem delu države. Na izpostavljenih območjih se lahko razlijeta Kolpa in Sava v srednjem toku. Sredi dneva in popoldan se bo postopoma povečeval tudi pretok Drave na vtoku v Slovenijo.

V Geološkem zavodu Slovenije pa opozarjajo, da zaradi napovedanih povečanih količin padavin in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov, ki so nastali ob avgustovski ujmi. Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja predvsem za severozahodno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, so sporočili.

Padavine težave povzročile tudi v kočevski občini

Padavine so nekaj nevšečnosti povzročile tudi v občini Kočevje, kjer je meteorna in podtalna voda poplavila več kot 20 objektov. Gasilci, ki so iz poplavljenih kleti črpali vodo in nameščali protipoplavne vreče, so z intervencijami na terenu po večini že zaključili, je za STA potrdil vodja civilne zaščite Kočevje Igor Kalinič.

Gasilske enote vseeno ostajajo v visokem stanju pripravljenosti. Na teren se bodo zopet vključile, če bi reka Rinža prestopila bregove in bi bila ob tem potrebna morebitna dodatna zaščita s protipoplavnimi vrečami, je dodal Kalinič. Sicer ocenjuje, da je to malo verjetno.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje sta bili dve intervenciji zaradi močnega dežja danes zabeleženi tudi v občini Osilnica. Gasilci PGD Osilnica so črpali vodo iz zalite kleti, čistili prepuste in odmaševali obcestne odtoke. Varujejo tudi plaz, ki se je sprožil nad stanovanjsko hišo.