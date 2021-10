Pahor in Mattarella počastila Gorici

»Lani sva se na Bazovici in v Trstu z roko v roki obrnila v našo bolečo preteklost. Ta najin stisk roke je bil zame najbolj doživet in čustven trenutek v vsej moji dolgi politični karieri,« je slovenski predsednik Borut Pahor nagovoril italijanskega kolega Sergia Mattarello in vse zbrane na slovesnosti na Trgu Evrope/Piazza Transalpina, ki povezuje Novo Gorico in Gorico. Pahor je ganjenemu Mattarelli vročil najvišje državno priznanje, red za izredne zasluge.

To je bilo že tretje srečanje predsednikov Slovenije in Italije, odkar sta lani julija botrovala podpisu memorandumu za vrnitev Narodnega doma predstavnikom slovenske manjšine v Italiji. Vmes sta se letos aprila srečala v Rimu, kjer sta napovedala, da bosta prevzela častno pokroviteljstvo nad projektom Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 , ki si ga delita Nova Gorica in Gorica, in ki bo potekal pod geslom GO! Borderless 2025.

Predsednika Slovenije in Italije prihajata na skupni goriški trg. FOTO: Italian Presidency via Reuters

Pahor, ki ga z Mattarello povezuje prijateljski odnos, je spomnil na njun lanskoletni poklon pred spomenikom bazoviških junakov in na bazoviškem šohtu, ki simbolizirata trpljenje slovenskega in italijanskega naroda zaradi preteklih medsebojnih sovraštev. Oba predsednika sta se tedaj prijela za roke. »Stala sva tam, ne da bi spregovorila besedo in vendar sva povedala vse,« je omenil Pahor. Poudaril je, da se v nasprotju z lanskoletnim pogledom v bolečo preteklost, letos obračata v prihodnost. »In nič glede te srečne prihodnosti zdaj ne bi bilo bolj slovensko-italijanskega in evropskega, kot je skupen projekt obeh Goric kot ene, evropske prestolnice kulture leta 2025,« je navedel.

Sergio Mattarella, ki je bil počaščen zaradi visokega priznanja, je spomnil, da je Pahorja z italijanskim državniškim priznanjem, viteštvom velikega križa, odlikoval njegov predhodnik Giorgio Napolitano. »Močno mi je ostal v spominu obisk v Ljubljani, ob začetku mojega mandata, leta 2015. Veseli me, da sva prehodila plodno pot prijateljstva in sodelovanja,« je izpostavil italijanski predsednik, ki se mu v kratkem izteka mandat.

Pahor in Mattarella pod skupnim dežnikom. FOTO: Italian Presidency via Reuters

Predsednika sta bila tudi botra memoranduma o vrnitvi Narodnega doma, simbola slovenstva v Trstu, predstavnikom slovenske manjšine v Italiji, Pred dobrim tednom je italijanska vlada zagotovila tudi pravno podlago za prenos lastništva.

Pahor je Mattarello najprej sprejel z vojaškimi častmi na novogoriškem Bevkovem trgu, sledilo pa je dvostransko srečanje obeh predsednikov in nato še s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske v Sloveniji. Visoka gosta sta si ogledala tudi Solkansko brv, novi most med bregovoma Soče in obema državama. Nato pa sta obiskala razstavo ob 140. obletnici tržaškega dnevnika Il Piccolo v italijanski Gorici, kjer še italijanski predsednik uradno sprejel slovenskega kolega z vojaškimi častmi. Osrednja slovesnost je bila na Trgu Evropa, kjer sta imela oba predsednika tudi govor. Uvodno skladbo, Variations of Paganini, je predsednikoma zaigral enajstletni Isaak Hrovatin, ki živi in se uči v dveh državah in je s svojo dvojezičnostjo simbol ideje, za katero se zavzemata obe Gorici v okviru projekta EPK 2025. Ta pa temelji na čezmejnem povezovanju, razumevanju in strpnosti, ki ponazarja koncept Evrope brez meja.

»Obisk predsednikov Slovenije in Italije pomeni veliko podporo našemu projektu in širši prepoznavnosti,« je menila Neda Bric Rusijan, vodja kandidature za EPK 2025. »Nastopajoči zbor smo sestavili iz glasbenikov obeh držav, prav v ta namen,« je pojasnila. Vesela je bila tudi tudi izrednega uspeha goriškega pianista Alexandra Gadjieva, ki je Slovenec po materi, in je prav danesj dosegel drugo mesto na prestižnem tekmovanju Chopin v Varšavi.