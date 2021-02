Pahor ni pomiril razklanih duhov slovenske politike

Najbolj zadovoljen z današnjim sestankom je bil predsednik republike. FOTO: Blaž Samec/Delo

​Fajonova pozvala h predčasnim volitvam

Razprava je bila vključujoča in spoštljiva, čeprav polemična, je dobri dve uri trajajoč sestanek predsednikov parlamentarnih strank, z izjemo LMŠ in Levice, pospremil njegov sklicatelj, predsednik republike. »Dialog ni več tako samoumeven kot nekoč, kar pomeni, da smo priče razhajanj političnih duhov. Dialogu je treba vrniti možnost in potencial, ki ga ima,« je v svoji prepoznavni retoriki povedal Pahor, ki ocenjuje, da ima Slovenija velike probleme, a neverjetno možnost, da uspešno zaključi epidemijo, izhodno strategijo, svoj ugled a si ukrepi s predsedovanjem Svetu EU.Agenda sestanka in njegove vsebine, ki jih je izpostavil Pahor, so zelo podobne tisti, ki jih v sporazumu parlamentarnim strankam ponuja predsednik vlade Janez Janša. Srečanje danes ni premaknilo gore, je pa spodbudilo razmišljanje, da lahko sodelujemo. Dialog ni potreben zato, ker mislimo enako, ampak zato, ker mislimo različno,« je bil po sestanku optimističen Pahor.Manj optimizma je bilo zaznati pri predsedniku vlade Janši: »Pogovor je bil koristen, težje rečem, da je bil uspešen.« Janša obžaluje, da je trajalo dolgo časa, da je prišlo do okrnjenega srečanja, saj že od začetka dela njegove vlade potekajo poskusi rušenja vlade, a da so se po neuspeli konstruktivni nezaupnici vladi pojavili pogoji za dialog. Janš priznava, da je bila ambicija vladne strani glede izplena sestanka večja od opozicijske. Ponujen sporazum opoziciji je po njegovo bolj okrnjen kot tisti, ki so ga ponudili lani maja, a ga je opozicija zavrnila.Janša je skupaj s predsednikom republike pozval na sestanek vrha slovenske politike s stroko, ki naj bi potekal marca. Takrat bo vlada predstavila izhodno strategijo po epidemiji koronavirusa, Janša pa si v političnem prostoru želi večjo stopnjo soglasja, kot je bila prisotna v času epidemije, ko je del radikalne opozicije nasprotoval vsem predlogom vlade.Predsednica SD Tanja Fajon je sestanek pri Pahorju izkoristila za to, da opozori na vse napake, ki jih je storila vlada pri obvladovanje epidemije. Ocenjuje, da v Sloveniji nimamo samo zdravstvene krize, ampak tudi krizo zaupanja. S trni vlade strani ponujenega sporazuma ne namerava podpisati, ker da pobuda ni iskrena, najboljša pot iz krize so predčasne volitve. »Ta pot je v rokah predsednika vlade, a te naklonjenosti ni,« je povedala Fajonova, ki je dejala, da bi bile priložnost za reset Slovenije in obrat v normalizacijo staja v države.Šefica SD opozarja na sovražni govor, ki prihaja iz največje vladajoče stranke. Pričakovala je opravičilo predsednika vlade za verbalne napade, ki močno širijo nestrpnost. V politiko je treba vrniti zaupanje, ki je zdaj na nični ravni.Predsednika koalicijskih strank Zdravko Počivalšek (SMC) in Matej Tonin (Nova Slovenija) sta zavrnila možnost predčasnih volitev, pravita, da mora vlada vztrajati skupaj do konca rednega mandata vlade. »Največji problem prostora političnega je radikalni razkol v slovenski politiki,« je ocenil Počivalšek, ki meni, da ne bomo šli naprej, če bomo gledali nazaj, kdo je kaj lani naredil. Veseli pa ga, da se je del KUL iniciative udeležil sestanka.»Današnji sestanek je bil koristen in lahko pomembno pomirjati strasti. Naše razlike so velike, živimo pa v isti državi, imamo svojo odgovornost, da skupna država napreduje. Če se razumemo bodo konflikti manjši rezultati pa večji,« je Počivalška s spravno retoriko dopolnil Tonin.Alenka Bratušek (SAB) prav tako ne verjamemo v ponujeno roko vlade po sodelovanju, saj je prepričana, da je to roka s figo v žepu. Spomnila je, da so lani, tako v prvem kot drugem valu epidemije, večkrat predlagali Janši, da skliče politični vrh, a so ostali neuslišani. Še bolj pa je Bratuškovo zmotilo, da je koalicija zavrnila vse opozicijske amandmaje pri tako imenovanih protikoronskih paketih. Nezaupanje pa se je po njenih besedah poglabljalo s tem, ko je vlada v omenjene pakete vrivala tako imenovane podtaknjence. »Nihče nam ne more očitati, da smo nekonstruktivni ali rušilni,« je zaključila Bratuškova.