Pahor pričakuje, da bo Stevanović pozval k protestu brez nasilja in izgredov

Lokacije protesta za zdaj ne razkrivajo

Prostesti v Ljubljani minulo sredo. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Pahor pričakuje poziv k nenasilju

Ogorčen odziv

Predsednik državeje danes sprejel, vodjo stranke Resni.ca, ki stoji izza sredinih protestov. Z urada predsednika so sporočili, da Pahor ni sprejel pobude Stevanovića, naj vlado pozove k odstopu. Stevanović je za torek napovedal nov shod.»Glede zahteve po odstopu vlade je predsednik pojasnil, da sodeluje z vsemi vladami, ki jih izvoli državni zbor, zato ne sprejema pobude gospoda Stevanovića, da naj pozove vlado k odstopu,« so po sestanku sporočili z urada predsednika.Podobno so navedli tudi v stranki Resni.ca. Po njihovih navedbah je Stevanović Pahorju predlagal, da naj se »vsaj enkrat postavi v bran ljudstvu« ter takoj pozove vlado k odstopu in odpravi obvezujočih ukrepov. »Ker je bil izid sestanka pričakovan, v stranki ne čutimo razočaranja,« so še navedli v Resni.ci, ki naslednji shod napoveduje za torek.Lokacije za zdaj še ne razkrivajo, po družbenih omrežjih pa se pojavljajo namigovanja, da bi protest lahko potekal na Brdu pri Kranju, kjer se bodo voditelji držav ali vlad članic EU sestali na neformalni delovni večerji.Pahor je na sestanku s Stevanovićem ponovil svoje prepričanje, da je cepljenje edini način, ki omogoča končanje zdravstvene krize. »Glede kritik gospoda Stevanovića o neustreznem ukrepanju vlade je predsednik znova poudaril, da je ob prenizki precepljenosti ukrepanje vlade za zagotovitev javnega zdravstva nujno, sprotnih ocen ukrepov pa ne daje,« so pojasnili v uradu predsednika.Pahor je v pogovoru izrazil jasno pričakovanje, da bo Stevanović pozval protestnike, naj se popolnoma vzdržijo nasilnih ravnanj in izgredov. Protesti so del demokratičnega življenja, tisti, ki nanje vabi, pa nosi odgovornost, da so mirni, so poudarili v predsednikovem uradu. Pahor je po njihovih navedbah Stevanovića opozoril na nesprejemljivost stališča, da si protestniki lahko sami izbirajo prostor protesta.Po navedbah stranke Resni.ca je sestanek potekal brez zaščitnih mask, kar je razvidno tudi iz fotografije, ki so jo posredovali iz predsednikovega urada.Stevanović je po srečanju v izjavi medijem pojasnil, da »maske ne bi nosil za noben denar« in da verjetno zato nošenja maske od njega niti niso zahtevali. Pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT) pa Stevanović, kot je pojasnil, izpolnjuje, ker je prebolel covid-19.Na srečanje so se med drugim odzvali v stranki Dobra Država, kjer so izrazili ogorčenje, presenečenje in žalost, saj da daje Pahor s tem »legitimnost posameznikom, ki ne spoštujejo zakonov, zanikajo znanost, brez sramu uničujejo tujo lastnino in ovirajo normalno življenje ljudi«.V uradu predsednika pa so opomnili, da je Pahor že pred tem srečanjem sprejel t. i. petkove protestnike in predstavnike nekaterih civilnih iniciativ, ki nasprotujejo vladnim ukrepom.»Prepričan je, da je dialoga in sodelovanja glede reševanja zdravstvene krize premalo in da bi se lažje in uspešneje soočali z njo, če bi bilo dialoga in sodelovanja več, na vseh ravneh,« so še pojasnili v uradu.