Borut Pahor: Slovenija ni v politični krizi

Slovenija ni v politični krizi, se pa nahaja v razmerah povečane politične negotovosti, je danes ob srečanju s predsednikoma Nemčije in Portugalske na Brdu pri Kranju dejal predsednik republike Borut Pahor. O usodi vlade odločata vlada in parlament, to ni v pristojnosti predsednika republike, je še poudaril.



Ocenil je, da je v slovenski politiki dovolj zrelosti in izkušenosti, da je sposobna predsedovanje Svetu EU izpolniti na visoki ravni pričakovanj vseh 27 članic po najboljših močeh.



»Moje videnje vloge v politiki in v teh razmerah zlasti je, da z vlado, ki jo imenuje državni zbor, sodelujem, in seveda da v enaki meri sodelujem tudi z državnim zborom,« je dejal v odgovoru na novinarsko vprašanje.



Če bo stanje povečane politične negotovosti trajalo dlje in se bo morda še poglobilo, bo po Pahorjevi oceni toliko bolj pomembno, da »se bomo zavedali naše skupne odgovornosti, ne glede na politične razlike med nami, da smo hkrati odgovorni ne samo za svoj lasten razvoj ampak tudi za vodenje Sveta EU«.



Pahor je izrazil upanje, da bo občutek odgovornosti, da Slovenija kot predsedujoča država vendarle usmerja nekatere glavne razprave in sklepe glede skupne prihodnosti, torej tudi naše, prevladal. Za to si bo kot predsednik prizadeval, je poudaril.

