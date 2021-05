Včeraj 362 novih okužb

KLJUČNI POUDARKI Evropski pivovarji so lani prodali 34 milijonov hektolitrov piva.

Londonsko letališče Heathrow ima že za 2,8 milijarde evrov izgube.

V Indiji ljudje umirajo brez zdravniške oskrbe.

Po podatkih vlade smo včeraj v državi opravili 1827 PCR testov in zabeležili 362 novih primerov okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici se zdravi 6o5 ljudi, od tega v intenzivni terapiji 152. Za posledicami koronavirusne bolezni je umrlo šest ljudi.V Indijo, kjer so včeraj potrdili rekordno število novih okužb prihaja mednarodna pomoč. Obljubile so jo so številne države, med njimi ZDA, Rusija in Velika Britanija, ki bodo v Indijo poslale opremo za dovajanje kisika, obrazne maske in cepiva. Pomoč bo prispela tudi iz Francije in Nemčije.V zadnjih 24 urah so v državi zabeležili najvišji dnevni smrtni davek v pandemiji covida-19 v enem dnevu. Umrlo je še 3689 bolnikov, to pa je četrti dan zapored, ko je država zabeležila več kot 3000 smrtnih žrtev.V New Delhiju bodo zaradi širjenja okužb ustavitev javnega življenja podaljšali do 10. maja, je sporočil guverner. V mestu z več kot 20 milijoni prebivalcev tako kot drugod po državi število okužb še naprej hitro narašča. Po podatkih ministrstva za zdravje so v soboto zabeležil 27.000 novih okužb.Pandemija covida-19 je londonskemu letališču Heathrow povzročila že za 2,8 milijarde evrov izgube. V prvem četrtletju letos so na sicer enem največjih svetovnih letališč našteli zgolj 1,7 milijona potnikov. Čeprav ostaja eno največjih letališč na svetu, je pariški Charles de Gaulle lani Heathrowu prevzel primat največjega evropskega letališča glede na število potnikov. V prvih treh mesecih tega leta so jih na londonskem letališču našteli 1,7 milijona, kar je 91 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Tovorni promet se je na letni ravni zmanjšal za 23 odstotkov.Poraba piva v Evropi se je lani močno zmanjšala, saj so bili bari in restavracije zaradi pandemije velik del leta zaprti, ugotavljajo v združenju Pivovarji Evrope. V primerjavi z letom 2019 so evropski pivovarji prodali 34 milijonov hektolitrov oziroma devet odstotkov manj piva. Zlasti močno je pandemija prizadela nastanitveno industrijo. Ta je po izračunih združenja lani porabila 75 milijonov hektolitrov piva, kar je 42 odstotkov manj kot leto prej. Nekoliko je sicer zrasla prodaja piva v trgovinah, a ne dovolj, da bi nadoknadili izgube na račun zaprtja gostinskih obratov. V združenju so izpostavili, da je pandemija terjala tudi davek pri delovnih mestih. Lani naj bi v celotni pivovarski dobavni verigi brez dela ostalo 800.000 ljudi. To predstavlja tretjino vseh delovnih mest.