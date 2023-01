Papeža primer Rupnik presenetil in prizadel

Papež Frančišek je v prvem odzivu na primer patra Marka Rupnika, jezuita in umetnika, ki ga več redovnic obtožuje zlorab, dejal, da ga je zadeva presenetila in prizadela. V danes objavljenem intervjuju za ameriško tiskovno agencijo AP je še zagotovil, da ni imel nobene vloge v obravnavi primera.

»Zame je bilo to res presenečenje. Ta oseba, umetnik te ravni - zame je bilo veliko presenečenje in rana,« je še dejal papež, ki naj bi si bil po navedbah AP blizu z Rupnikom.

Pripomnil je, da si želi več preglednosti pri obravnavi primerov. Ob tem je namignil, da je to težka bitka v instituciji, ki primere duhovnikov, ki jim očitajo zlorabe, že več stoletij obravnava za zaprtimi vrati. »To je tisto, kar si želim,« je dejal. »S preglednostjo pa pride zelo lepa stvar, to je sram,« je poudaril papež in dodal, da je sram milost.

Frančišek je še pojasnil, da je v primeru Rupnik posredoval le postopkovno, da bi drugi sklop obtožb devetih žensk ostal pri istem sodišču, ki je obravnavalo prvi sklop obtožb. Dejal je, da je bila njegova edina odločitev, »naj se zadeva nadaljuje z rednim sodiščem, saj se v nasprotnem primeru procesne poti razdelijo in se vse zaplete«.

Primer je med drugim sprožil vprašanje, zakaj se Sveti sedež glede patra Rupnika ni odpovedal zastaranju, kar je po poročanju AP sicer v Vatikanu rutina za primere zlorab, v katere so vpleteni mladoletniki.

Frančišek je pojasnil, da se vedno odpove zastaranju v primerih, ki vključujejo mladoletnike in ranljive odrasle osebe, vendar običajno vztraja pri spoštovanju tradicionalnih pravnih jamstev v primerih, ki vključujejo druge osebe.

Pater Rupnik naj bi pred tremi desetletji zagrešil več spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola. Obtožbe zoper patra so bile vložene predlani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, zato je primer zaključil. O zlorabah patra sta v zadnjih dneh spregovorili še dve nekdanji redovnici, ki sta za italijanski časnik Domani dejali, da ju je Rupnik otipaval in spolno napadel in da sta bili v redovniški skupnosti Loyola deležni tudi psihičnega nasilja.