Parkirišča v Kranjski Gori, Bohinju in na Bledu pokajo po šivih

Parkirišča na Pokljuki in v Bohinju so zaradi velike frekvence ljudi in prometa popolnoma zasedena, sporočajo iz policijske uprave Kranj. Ob tem poudarjajo, da so v večjem obsegu prosta P+R parkirna mesta na Bledu (nahajajo se pod gradom) in v Bohinjski Bistrici (pri kampu Danica); torej parkirna mesta na obrobju, ki imajo zagotovljen javni prevoz do središča krajev. »Za obe lokaciji je alternativa Ski-Bus, ki vozi vse dni v tednu. Razporedi voženj so na spletnih straneh občin in turizma Bled, Bohinj in Gorje,« so jasni na policijski upravi.

Znak za P+R parkirna mesta pod blejskim gradom. Kombi vozi tudi od Zatrnika do Pokljuke. FOTO: Pu Kranj

Parkirišča so v velikem obsegu zasedena še v Kranjski Gori, velik obisk in visoko zasedenost parkirišč pa pristojni pričakujejo tudi v prihodnjih dneh. Naval na Gorenjsko se dogaja med šolskimi počitnicami, ko se številni odpravljajo v dele države, ki jih še vedno prekriva sneg. Policisti v luči tega opozarjajo še, naj pred odhodom na pot preverijo razmere na cestah.