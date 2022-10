Patriku Greblu zavrnili kandidaturo

Patrik Greblo, prepoznavni koprski skladatelj in dirigent, je eden izmed sedmih kandidatov za koprskega župana na prihajajočih lokalnih volitvah, a je občinska volilna komisija zavrnila njegovo kandidaturo, kakor tudi celotno Listo zavedno Koper, s katero kandidira za občinski svet.

»Drži, da so zavrnili našo kandidaturo,« je potrdil Greblo in povedal, da se o tem že posvetujejo z odvetniki. Zdaj imajo 48 ur časa, da se pritožijo na upravno sodišče. Po njegovih besedah jim volilna komisija očita, da niso izvedli tajnega glasovanja pri izbiri kandidatov. »Očitno smo s kandidaturo dregnili nekam, kamor ne bi smeli,« meni Greblo in se sprašuje, ali je v ozadju kakšen konstrukt oziroma nagajanje.

Niso izkazali tajnosti glasovanja

Jure Pograjc, tajnik občinske volilne komisije, je pojasnil, da je gre za zakonsko določbo o tajnem glasovanju o kandidatih, ta pa mora biti razvidna tako iz zapisnika o volilnem postopku kot iz statuta liste. Tega pa županski kandidat Greblo in Lista zavedno Koper nista izkazala.

Za koprskega župana sicer kandidirajo še aktualni župan Aleš Bržan (Lista Aleša Bržana in Gibanje Svoboda), njegov predhodnik Boris Popovič (Koper je naš), nekdanja poslanka in diplomatka Jadranka Šturm Kocjan (SD), občinska svetnika Peter Bolčič (Zaupanje) in Alen Medveš (Levica) ter nekdanji občinski svetnik Igor Colja (SDS). Za občinski svet pa se poteguje 15 list.

Patrika Grebla je podprlo veliko znanih koprskih imen, ki tudi skupaj z njim kandidirajo za občinski svet. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Lista zavedno Koper obsega kar 33 kandidatov, med katerimi sta pri vrhu Katja Pegan, direktorica Gledališča Koper, in Rado Pišot, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper; lista pa obsega celo vrsto prepoznavnih imen – od pevke Tinkare Kovač do nekdanjega generalnega direktorja RTV Slovenija Marka Fillija in nekdanjega zdravstvenega ministra Dorjana Marušiča (vendar so proti koncu liste).

Pred osmimi leti zavrnili SD

Na lokalnih volitvah, leta 2014, je koprska volilna komisija zavrnila kandidaturo županske kandidatke SD Tatjane Magdalenič in liste kandidatov za mestni svet. To je pozneje potrdil tudi novogoriški oddelek upravnega sodišča in Socialni demokrati niso mogli nastopiti na takratnih lokalnih volitvah. Razlog je bil, da je volilna komisija ocenila, da je lokalni odbor stranke vložil kandidaturo v nasprotju z določbami pravil strankinega lokalnega odbora - listo je volilni konvenciji SD posredoval nepristojen organ (predsedstvo SD), zato sta bili vložena lista in kandidatura za župana nezakoniti.