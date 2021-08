Pečan po sestanku: Dobili nismo niti enega konkretnega odgovora

Testiranja in karantene

Nepripravljenost sistema

Predstavniki ministrstva za izobraževanje in ministrstva za zdravje, zavoda za šolstvo in NIJZ danes ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol predstavljajo zadnje informacije o začetku novega šolskega leta. Pravkar se je začel sestanek s srednješolskimi ravnatelji, z ravnatelji vrtcev se bo začel ob 13. uri, sestanek z osnovnošolskimi ravnatelji pa so že zaključili. Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje bil jasen: »Dobili nismo niti enega konkretnega odgovora. Toliko blefa, kot ga je zdaj na našem ministrstvu, ga še ni bilo. Čista in najčistejša beda.«Za zdaj je znano le, da naj bi se šola 1. septembra začela po nekakšni modificirani varianti B. Kaj konkretno to pomeni, razen mask in razkuževanja, ni povsem jasno. Tako Pečan kot tudi glavni tajnik Sviz, ki je bil prav tako na sestanku, pravita, da glede mehurčkov ni čisto odgovorjeno. »Načeloma naj bi se držali mehurčkov, če pa ne bo šlo, naj pa otroke damo skupaj. Nekako tako. Ampak saj pravim, konkretnega odgovora ni,« je dejal Pečan.Štrukelj je dejal, da so jim pojasnili, da je nova publikacija šla v tisk: »Ne razumem, zakaj je ne pošljejo v digitalni obliki, da bi se ravnatelji pripravili. Sestanek je bil po videokonferenci in na desetinko sekunde so ravnatelji v klepetalnici postavljali vprašanja in zahteve. Besni so. Največji dosežek je pa zagotovo, da so ravnatelji večinoma podprli našo zahtevo po samotestiranju učiteljev. O tem bo zdaj razpravljala tudi strokovna skupina.«Pečan je dejal, da morajo pripraviti podlage za testiranja, odgovorov, kaj sploh bo s testiranjem, zakaj se ne testirajo tudi cepljeni, ki prav tako prenašajo virus, kaj bo s tistimi, ki ne bodo izpolnjevali pogojev PCT, ravnatelji niso dobili. Eden izmed bolj konkretnih odgovorov je bil, kot navaja Štrukelj, da tisti, ki je cepljen in bo v stiku z okuženo osebo, ne bo šel v karanteno.Neodgovorjeno je ostalo tudi vprašanje, zakaj bi se morali učitelji testirati dvakrat tedensko, je dejal Štrukelj: »Dijaki in zadnja triada osnovnošolcev naj bi se testirali enkrat tedensko, pa jih je stokrat več kot učiteljev, ki bi se testirali dvakrat tedensko. Zakaj je temu tako, ni jasno. Na koncu je državni sekretar na ministrstvu za izobraževanjerekel, da bodo na vprašanja v klepetalnici odgovorili pisno. Me prav zanima.«Pečan je dejal, da je vendarle presenetil direktor NIJZ, ki je predlagal, da bi se sestali z dvanajstimi najbolj kritičnimi ravnatelji, da bi zdravstveni stroki predstavili, kaj je tisto najbolj problematično: »Priznali so, da se ne spoznajo na šolstvo, kar je dobro. In vesel sem te pobude, z veseljem se bom odzval. Čeprav imajo vse te pripombe na ministrstvu za izobraževanje že leto in pol, očitno v nekem pozabljenem predalu, ker od njih nismo dobili popolnoma nič.«Štrukelj pa je dejal, da je bil za sindikat ključni del sestanka poziv k samotestiranju učiteljev: »Zaupati je treba učiteljem, da bodo opravili svojo nalogo. Sicer pa se je na sestanku potrdila nepripravljenost sistema na začetek šolskega leta. In mogoče je še globlja, kot smo do zdaj predvidevali.«