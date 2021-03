Pečan: Šole še vedno čakamo okrožnico ministrstva

Upa na dejansko vrnitev učencev v šole 12. aprila

Gregor Pečan. FOTO: Uroš Hočevar/kolektiffimages

Zaslužkarstvo tudi med epidemijo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Osnovne šole še vedno čakajo na okrožnico ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede ponovne uvedbe pouka na daljavo od četrtka, je za STA povedal vodja združenja ravnateljev, ki ne razume, zakaj to traja toliko časa. Glede na epidemiološke razmere razume odločitev vlade, ki pa je za šolski proces zelo moteča.»Čeprav je do ponovnega zaprtja šol še dva delovna dneva, je treba vedeti, da je pred starši veliko neznank, od tega, ali bodo morali od četrtka v službo, do tega, kako si bodo uredili varstvo in čakajo na obvestila šol, ali so sploh upravičeni do varstva in podobno,« je dejal Pečan. Po njegovem mnenju je to od ministrstva nekoliko nekorektno, glede na to, da so bile stvari jasne že v nedeljo.O odločitvi vlade, da gredo šole do 12. aprila znova na šolanje na daljavo, je Gregor Pečan dejal, da so epidemiološke razmere žal takšne, kot so, in so neizprosne. Ob dejstvu, da velika večina evropskih držav pristopa k popolnemu zaprtju, je po njegovem mnenju verjetno to težko ignorirati.Na ta način dela so sicer že vajeni in pripravljeni, a je stvar po njegovem mnenju precej moteča, saj znova prehajamo na pouk na daljavo, za katerega je zdaj že jasno, da še zdaleč ni tako učinkovit, kot bi si želeli, da bi bil. Pečan zato upa, da bo 12. aprila dejansko epidemiološka slika takšna, da bo omogočala vrnitev učencev v šole.Kot je še dodal, bi si šolniki zelo želeli, da bi v šolah kmalu spet imeli pedagoški mir in bi dejansko lahko opravljali svojo osnovno dejavnost, torej pouk, in bi končno začeli sanacijo učnih primanjkljajev, ki so nastali. Pri tem je opozoril tudi, da imajo trenutno tedensko po dva, tri ali celo štiri različna tekmovanja, organizatorji tekmovanj pa so pri tem povsem neizprosni ter brez razumevanja.Danes tako poteka tekmovanje iz angleščine, kjer so tistim, ki so v karanteni, dolžni omogočiti reševanje na daljavo, zato po Pečanovem mnenju gotovo ne more biti govora o enakih možnostih za vse. Tekmovanje iz fizike so že preložili s četrtka na sredo, ko bo hkrati potekalo še matematično tekmovanje.»S temi tekmovanji je nered tudi sicer, saj gre za kup zasebnih organizatorjev, tekmovanja pa štejejo tudi pri točkovanju za pridobivanje štipendij. Vseh tekmovanj je kar 70, ki jih pripravlja 25 organizatorjev. Gre za zaslužkarstvo, čemur ostro nasprotujemo, pa nas ne upošteva nihče,« je kritičen Pečan.Pri tem je navedel primer njegove Osnovne šole Janka Modra Dol pri Ljubljani, kjer danes manjka 14 učiteljev, saj jih je nekaj v karanteni, nekaj na bolniškem dopustu, šola pa mora v teh razmerah organizirati pouk, za tri oddelke v karanteni pouk na daljavo, hkrati pa tekmovanje iz angleščine v šoli ter še zagotoviti izvedbo tekmovanja na daljavo.