Peter Žerjavič prejel nagrado za izjemne novinarske dosežke

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je razglasilo letošnje prejemnike nagrad Čuvaj/Watchdog. Nagrade bodo v živo podelili 18. marca 2022. Nagrado za izjemne novinarske dosežke v letu 2021 je prejel tudi Delov novinar, znan bruseljski dopisnik Peter Žerjavič.

Peter Žerjavič Foto Špela Javornik

DNS je v obrazložitev nagrade zapisalo: »V času, ko je notranjepolitično dogajanje v Sloveniji vse bolj dobivalo svoj bruseljski odmev, je precizno in profesionalno upovedoval drsenje države med problematične članice sedemindvajseterice. Ažurne objave na twitterju, ki so za mnoge postale prvi vir informacij o dogajanju v Evropski uniji, je vsakodnevno nadgrajeval z analizami, komentarji – najsi je šlo za neimenovanje delegiranih tožilcev ali napade na medije – pa tudi intervjuji z glavnimi akterji nesoglasij med Brusljem in Ljubljano, kot sta podpredsednik evropske komisije Frans Timmermans in evropska poslanka Sophie in 't Veld. Njegovo kroniranje dogajanja v Bruslju je jasno, umirjeno in vselej postavljeno v kontekst – v maniri najboljših žurnalistov stare šole.«

Nagrade za izjemne dosežke v novinarstvu so letos prejeli še Ana Lah, Večer, Ksenija Horvat, Televizija Slovenija, in uredništvo Slovenske tiskovne agencije. Nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva pa je letos prejela Glorija Lorenci, Večer.

Uredništvo Dela čestita vsem nagrajencem.