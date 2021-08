Petkovi protestniki na Kredarici z očitki nad Janšo

Antropolog Dan Podjed je na Twitterju zapisal, da je bilo nedostojno komuniciranje aktivistov nepotrebno, in da s takšnim pristopom vlada ne bo padla.



V petek zvečer, 70. teden petkovih protestov, je prišlo do soočenja aktivistov in predsednika vlade. A ne v središču Ljubljane, pač pa na Kredarici, kjer so se srečali ob ločenih pohodih na Triglav. Pri tem so se protestniki besedno spravili nad premierja.Predstavniki t. i. kolesarskega protestniškega gibanja, ki ob petkih protestirajo proti aktualni oblasti v središču Ljubljane in tudi ponekod drugod, so se v petek odpravili na Triglav. Na Kredarici pa so srečali predsednika vlade Janeza Janšo in notranjega ministraProtestniki so Janši in Hojsu namenili več kritičnih, nekateri pa tudi žaljivih besed. Janši so med drugim očitali, da je ukradel demokracijo in ga vprašali, kaj ima povedati ljudem, ki so mu z zavrnitvijo novele zakona o vodah na referendumu izrekli nezaupnico.Janša se je polemiki s protestniki izognil oziroma jim je odgovoril z molkom, s Hojsom pa so izmenjali nekaj besed. Nato sta Janša in Hojs odšla. Kot je slišati iz posnetka, ki so ga objavili na družbenih omrežjih, so na Kredarici srečali tudi ministra za obramboV kabinetu predsednika vlade so za STA navedli, da je šel premier na Triglav z nekaterimi sodelavci v prostem času. Dogajanja na Kredarici za zdaj ne komentirajo. Direktor urada za komuniciranjepa je na Twitterju dejanje protestnikov označil za primitiven napad.Medtem je ena od aktivistkna posnetku navedla, da jo je eden od nasprotnikov protestniškega gibanja udaril.