Petnajst let glasovanj proti SDS in Janezu Janši

Nesporni hegemon na desnem polu slovenske politike je predsednik SDS Janez Janša. V odsotnosti podobne strukture političnih razmerij na levi sredini, ki jo zaznamujeta razcepljenost in fenomen novih obrazov, je Janša tudi orientacijska točka za volilno telo leve sredine. Različno intenzivno glasovanje proti SDS, njihovim politikom in političnim odločitvam na parlamentarnih in predsedniških volitvah ter referendumih je stalnica od leta 2008.

Tudi drugi krog predsedniških volitev, na katerih po napovedih bolje kaže Nataši Pirc Musar kot predsedniku sveta SDS Anžetu Logarju, bo minil v duhu glasovanja proti, meni Andraž Zorko iz Valicona, ki spomni tudi, da glasovanje proti poznamo v Sloveniji od parlamentarnih volitev leta 2008, ko se je pojavilo prvič.