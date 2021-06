Piloti Slovenije in Srbije v spomin Edvardu Rusjanu

Kot pred 110 leti

Na desnem bregu Save, tik pred sotočjem z Donavo, je pripravljen prostor za postavitev klopi s sedečim kipom Edvarda Rusjana.

V Beograd z avtobusom in letali

Ernest Ferk, predsednik Združenja ljubiteljev letalstva Edvarda Rusjana Brežice, je pobudnik postavitve spomenika in sedečega Rusjana v Beogradu.

Ureditev obale Donave

Klop Edvarda Rusjana bo postavljena ob vodometu na začetku bodočega linijskega parka ob obali Donave v Beogradu. Foto Milena Zupanič

Rusjanova klop ob sotočju Save in Donave

Rusjan je prvič vzletel leta 1909 v Rojcah pri Gorici v takratni Avstro-Ogrski, nato pa je leta 1911 strmoglavil, ko se je želel predstaviti Beograjčanom. Na mestu strmoglavljenja njegovega letala je postavljen spomenik. Fotografije Milena Zupanič

Sponzorska sredstva za kip

Združenje ljubiteljev letalstva Edvarda Rusjana Brežice, novogoriška občina in slovenska ambasada v Beogradu intenzivno pripravljajo počastitev 135-letnice Rusjanovega rojstva in 110-letnice njegovega strmoglavljenja na obalo Save v Beogradu. Na začetku nastajajočega velikega novega linijskega parka vzdolž Save in Donave bo veliki mož dobil klop, na kateri bo sedel njegov litoželezni kip v letalski uniformi. Letos bosta na pobudo Slovenije v Beogradu tudi dve večji prireditvi, posvečeni Rusjanu.Kot so se pred 110 leti množično zbrali Beograjčani na platoju znamenitega Kalemegdana, da bi prvič v življenju videli leteti letalo, naj bi se zbrali tudi letos. Namesto Rusjanove Ede naj bi nad Donavo in Savo v bližini Kalemegdana letela slovenska in srbska športna letala. Slovenski piloti bodo – če bo vreme dopuščalo – organizirano prileteli v Beograd prvič po razhodu nekdanje skupne države Jugoslavije.Slovenski ljubitelji letalstva se bodo, kot tradicionalno že 15 let, v Beograd pripeljali z avtobusom, prevoz in tridnevno bivanje v Beogradu bo organiziralo Združenje ljubiteljev letalstva Edvarda Rusjana Brežice, ki ga vodi, pobudnik več spominskih dogodkov za Rusjana. Spominsko slovesnost bo obiskal tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske. Poleg beograjskih mestnih oblasti in letalcev je pričakovati tudi vojaški vrh Srbije.Letalski pionir, začetnik letalstva za velik del Evrope, je bil namreč po nesrečnem padcu 11. januarja leta 1911 pokopan v Beogradu z vsemi vojaškimi častmi, navzoči so bili cerkveni in politični dostojanstveniki. Pogreba se je udeležilo približno 14.000 Beograjčanov, kar je bilo za takratno mesto – imelo je le 80.000 prebivalcev – zelo veliko. Letošnji spominski dogodek naj bi dodatno povezal obe državi in njune letalce. Priprave, tudi na simpozij o Edvardu Rusjanu, ki bo novembra, še potekajo.V izdelavi je tudi že litoželezni Rusjanov kip, ki bo »sedel« na spominski klopi na obali Save ter »zrl« v sotočje Save in Donave nedaleč stran. Kip znamenitega Slovenca bo povezoval sedanji del obale z novim »linijskim parkom«, kot v Beogradu imenujejo načrtovano ureditev dobrih 46 hektarov površin na 4,6 kilometra med objektom Beton hala ob Savi na zahodni strani mesta in Pančevskim mostom čez Donavo.Za ureditev obale Donave na vzhodni strani Beograda so dali priložnost 55 mladim arhitektom, izbranim na natečaju. Pri tem so se oprli na zamisel ruskega urbanista in arhitektaiz leta 1923. »Generalni plan« iz tistega časa je mesto Beograd posodobilo leta 2016 z novim »načrtom generalne regulacije Beograda«. Projekt, vreden 55 milijonov evrov, bodo predvidoma končali leta 2023, torej sto let po tem, ko je bil zasnovan.Arhitekti so prostor razdelili na deset enot, večinoma namenjenih sprehajanju, kolesarjenju, oddihu in športu. Ureditev ne predvideva ohranitve sedanjega spomenika Rusjanu na mestu njegovega strmoglavljenja ob železniški progi, saj je bistvo projekta prenove obale Donave prav v tem, da progo okrog mesta odstranijo – v večjem delu so jo že – in na mestu, kjer je bila železnica, uredijo sodobne rekreativne površine s 5000 novimi drevesi in 200 klopmi. A morda si bodo glede Rusjanovega spomenika še premislili.Skupščina občine Beograd je v petek potrdila, da bo na predlog slovenske ambasade Rusjanova klop v parku ob Savi pod Kalemegdanom. Novembra, ko bodo v Beogradu organizirali simpozij, naj bi bila klop že postavljena.»Rusjan je zgodovinska osebnost nastajajočega letalstva v svetu, velik človek, ki se ga moramo spominjati,« je dejal, že 15 let organizator vsakoletnega »romanja k Rusjanu« v Beograd, pobudnik letošnjih spominskih dogodkov in Rusjanove klopi. Združenje ljubiteljev letalstva Edvarda Rusjana Brežice, ki ga vodi, tudi zbira sponzorska sredstva za izdelavo kipa.