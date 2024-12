Piranski župan objavil, da je ovaden

»Prvič v življenju se bom moral zagovarjati zaradi suma, da sem naredil nekaj kaznivega,« je občane prek Facebooka nagovoril piranski župan Andrej Korenika. Kot je pojasnil, je bil ovaden zaradi občinskega nakupa Teniškega centra Portorož. »Na pogovor s kriminalisti sicer odhajam s povsem čisto vestjo in brez kakršenkoli bojazni, da sem morda pomotoma naredil kakšno napako,« je nadaljeval in dodal, da je bil to verjetno najbolj transparenten posel v zgodovini slovenskega javnega sektorja. Zatrdil je, da je razkril vsako podrobnost tega nakupa in da je vse gradivo dostopno na občinski spletni strani, celoten postopek odločanja na občinskem svetu pa je na ogled prek občinskega Youtube kanala.

»Ničesar ne skrivam. Ravno nasprotno, ponosen sem, da mi je v pogajanjih s Termami Čatež uspelo, kar sem napovedal pred volitvami - dobiti več zemlje za manj denarja, kot ga je nameravala plačati občina v prejšnjem mandatu. Prepričan sem, da se tega dobro zavedajo tudi tisti, ki so me ovadili,« je poudaril. Povedal je, da jim je uspelo privarčevati slab milijon občinskih evrov in da je kot neodvisen župan presekal s starimi praksami sprejemanja odločitev mimo zakonov in v škodo občine.

»Določenim posameznikom sem onemogočil zlorabe in neupravičene privilegije, ki so jih bili vajeni ter formalno in neformalno vladavino in odločanje o občinskih zadevah,« je dejal. Po njegovih besedah so mu v poletnih mesecih prav ti posamezniki, ki so v preteklosti vodili občino iz ozadja, jasno povedali, da ne želijo selitve Casinoja in prodaje občinskih zemljišč na območju Kaštela. Če tega kot župan ne bo preprečil, pa naj bi mu napovedali najprej medijsko gonjo, nato pa zagrozili še s svojimi povezavami na policiji, v sodstvu in pri piranskih občinskih uradnikih.

»Očitno gre za poskus, da bi me s predkazenskimi postopki odvrnili od projektov in sprememb, ki sem jih obljubil občankam in občanom. A so se grdo ušteli. Njihovo ovadbo jemljem kot potrditev, da sem na pravi poti in kot dodatno spodbudo za nadaljnje delo. Časi, ko je bilo mogoče piranske župane voditi z ustrahovanjem, so minili. Si pa ne delam utvar, da takšnih in podobnih groženj v prihodnje ne bo več,« je izjavil. Podčrtal je še, da je pripravljen na boj z njimi in da bo zahteval pregon zaradi krive ovadbe, vložil prijavo za grožnje in več ovadb zaradi obrekovanja.

Za konec je še navedel, da bo občina na območju nekdanjega teniškega centra v teh dneh začela že z drugo fazo ureditve Športnega parka Portorož. Ta bo obsegala novo balinišče, prostor za padel, pickleball, namizni tenis, badminton in fitnes naprave, okrog igrišč pa bo speljana 500 metrov dolga tekaška steza.