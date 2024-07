Pirc Musar: Njena prisotnost je pustila neizbrisen pečat v življenju mnogih

Po smrti velike humanitarke Anite Ogulin so se je z lepimi besedami spomnili številni Slovenke in Slovenci z zapisi na družbenih omrežjih. Predsednica RS Nataša Pirc Musar je na omrežju X zapisala, »da so redki posamezniki, ki se dotaknejo tolikšnega števila src, kot se jih je draga Anita. Vest o njeni smrti me je globoko prizadela. Njena prisotnost je pustila neizbrisen pečat v življenju množice ljudi, ki so jo poznali, neštetih pa se je dotaknila njena pomoč. Sočutno srce, prijaznost in predanost podpori ranljivim so navdihovali mnoge in njeno delo bo za vedno ostalo del našega spomina. Svojcem izrekam globoko sožalje.«

Tudi v Fundaciji Nataše Pirc Musar, Ustanovi Alma, so se poklonili spominu na Anito Ogulin, ki je »v desetletjih delovanja postala simbol slovenske dobrodelnosti in velikega srca Slovencev in Slovenk«. »Tudi za nas je bila svetilnik na številnih križpotjih dobrodelnih aktivnosti, ki je osvetljeval široko področje družbenih potreb, kjer je skrb vzbujajoče stanje reševala civilna družba,« so zapisali.

Vlada RS pa je ob tem na omrežju X zapisala izjavo premierja Roberta Goloba: »Poslovila se je Anita Ogulin, velika humanitarka in glas najšibkejših v naši družbi. Njena topla beseda in požrtvovalnost, njeno neutrudno delo so mnogim dali upanje in moč. Vzgled.«

FOTO: Leon Vidic

Njeno življenje in delo sta pustila neizbrisen pečat na številnih področjih, predvsem pa je bila poznana po svoji neomajni predanosti humanitarnemu delu, pa so ob smrti napisali z ministrstva za kulturo. Ministrica Asta Vrečko je zapisala, da je Ogulinova življenje posvetila spreminjanju sveta na bolje. »S spoštovanjem, neizmernim sočutjem, energijo in vztrajnostjo je pomagala številnim družinam in posameznikom, ki so se znašli v stiskah, bila zaščitnica žensk ter v prvi vrsti otrok in mladostnikov.«

Zunanja ministrica Tanja Fajon je na omrežju X zapisala, da je »z neutrudnim delom in vztrajnim bojem za najbolj ranljive pustila ogromen pečat. Mnoge zgodbe otroških nasmehov in vsaj za hip lepšega otroštva nosijo njeno ime. Počivaj v miru, draga Anita.« Sožalje svojcem in lepe besede je Ogulinovi z zapisom namenil tudi Matej Tonin, predsednik NSi, minister za delo Luka Mesec in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

»Anita je bila nepogrešljiv del naše skupnosti, njeno delo pa bo ostalo zapisano v srcih vseh, ki smo imeli privilegij, da smo jo poznali. Njena zapuščina bo živela naprej v vsakem nasmehu, ki ga je pričarala, in v vsaki roki, ki jo je pomagala dvigniti,« pa je zapisal minister Matjaž Han.

Na Mestni občini Ljubljana so ob njeni smrti zapisali, »da je bila odločen glas tistih, ki jih je življenje vedno znova preizkušalo. Videla je tisto, pred čemer si je večina zatiskala oči. Čutila in slišala je vse tiste, ki jih je življenje ustavilo, ki so bili prezrti, odrinjeni in osamljeni. Nudila jim je neomajno podporo in jih spodbujala na njihovi življenjski poti.« Kot so sporočili z MOL, se bodo od Anite Ogulin poslovili na žalni seji Mestnega sveta MOL.

FOTO: Dejan Javornik

Njeno poslanstvo bodo ponosno nadaljevali

Tanja Petek, sekretarka Zveze Anita Ogulin & ZPM, je na facebooku zapisala: »Danes nas je doletela velika izguba, po neutrudnem boju z boleznijo, v katerega je vložila vso svojo moč in hrabrost, se je poslovila naša predsednica Anita Ogulin. Anita je bila humanitarka z veliko začetnico, izjemna in neponovljiva. Spremljala nas je skozi vsa ta leta, nas mentorirala in nam privzgojila vrednote, ki so se globoko zakopale v naših dušah in srcih. Po toliko letih dela z njo in ob nje smo postali suvereni na področju humanitarnosti. Njeno poslanstvo bomo ponosno nadaljevali, saj njena svetloba ne bo nikoli ugasnila in njeno delo ne bo nikoli pozabljeno.«

Poleg političnega vrha, njenih sodelavcev, MOL-a so se na omrežjih Anite spomnili tudi drugi, igralec Gojmir Lešnjak je zapisal: »Če je kdaj živel v moji domovini človek vreden brezpogojnega zaupanja, je bila to Anita Ogulin! Prav zaradi nje sem se vedno odzival na njene pobude! Bila je človek z veliko začetnico! Verjamem, da je vzgojila svoje naslednice! Anita, na snidenje nad zvezdami!.«