Umrla je Anita Ogulin

V 73. letu starosti je po dolgotrajni bolezni umrla Anita Ogulin, humanitarka, ki je veljala za sinonim srčnosti, nesebičnosti in dobrodelnosti, poroča portal 24ur.com. Svoje življenje je posvetila pomoči drugim, roko ponudila številnim, ki so se znašli v stiski in na tisoče otrokom omogočila lepšo prihodnost.

Kot navaja Wikipedija, se je Ogulinova rodila leta 1952 v skromni družini, oče je bil slep, mati pa slabovidna.

Pred vstopom v humanitarno delo je opravljala različna dela, med drugim je kmetovala, urejala vrtove, opravljala tajniška in referentska opravila ter bila novinarka in sourednica delavskega časopisa. Bila je dolgoletna sekretarka Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste – Polje, kasneje je postala njena predsednica; bila je je tudi vodja projekta Botrstvo. V ZPM-ju je tudi po invalidski upokojitvi delala kot prostovoljka.

Letos se je Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje v njeno čast preimenovala v Zveza Anita Ogulin in ZPM. Za svoje humanitarno delo je prejela številna priznanja in odlikovanja, leta 2013 je bila Delova osebnost leta, leta 2012 je bila Slovenka leta po izboru Nedeljskega dnevnika, leta 2018 je bila častna meščanka Ljubljane, tri leta kasneje ime leta na Valu 2020, letos pa je dobila zlati red za zasluge.

Anita Ogulin, Delova osebnost leta 2013. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Še pred kratkim je za Nedelo po prejemu zlatega reda za zasluge dejala »Odkar sem bolezen sprejela kot del preostanka življenja, mi je lažje«.