Pišek: Naftni trgovci so popolnoma zatajili

Po besedah predsednika sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Petra Piška je nedopustno, da je na bencinskih servisih v zadnjih dneh zmanjkalo pogonskih goriv. Zavrnil je, da bi prevozniki izvedli kakršnekoli blokade.

»Glede na to, kar se je zgodilo, so trgovci popolnoma zatajili,« je razmere na bencinskih servisih v zadnjih dneh po srečanju z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino ocenil Pišek.

Kot je dodal, razume vse krize, praznike in tudi povečan odvzem dan pred podražitvijo, a je prepričan, da bi morala logistika naftnih trgovcev na to računati in državo oskrbeti z naftnimi derivati. »Brez goriva sta ostali gospodarstvo in prebivalstvo, kar je nedopustno,« je bil jasen.

»Verjamemo, da to ni bilo namerno narejeno, a niso se organizirali. Vsi so imeli logistične probleme, vse naftne družbe, tudi v Zgornjem Dupleku, glej ga zlomka,« je dodal.

O razmerah bodo prevozniki na sredinem srečanju razpravljali tudi z ministrom za infrastrukturo Bojanom Kumrom, kjer bodo predstavili svoje predloge. »Mi si želimo, da se za sektor cestnega transporta vzpostavi posebno gorivo, seveda pa bo vlada tista, ki bo o tem odločila,« je dejal.

Pišek je sicer menil, da bi morali predstavniki vlade s prevozniki za mizo sesti še pred odločitvijo o regulaciji cen pogonskih goriv zunaj avtocest in deregulaciji cen na avtocestah. »Potem bi bilo dosti bolje in mogoče dosti manj težav,« je dejal.

Goriva zmanjkuje tudi danes. FOTO: Voranc Vogel/Delo

AVK preiskuje sum kartelnega dogovarjanja Agencija za varstvo konkurence (AVK) bo po informacijah portala Necenzurirano danes začela uradni postopek, v katerem bo preverjala, ali sta največja trgovca z naftnimi derivati v državi, Petrol in OMV Slovenija, v zadnjih dneh zlorabila svoj prevladujoči položaj na trgu. Tako se AVK odziva na dogajanje v zadnjih dneh, ko je bila velika gneča na bencinskih servisih, ponekod je tudi zmanjkalo določenih vrst goriv. Največ težav je bilo pri Petrolu, ki je s 318 bencinskimi servisi največji v državi, poroča Necenzurirano. Kot poroča portal, bodo zdaj na AVK preverili, ali sta Petrol in OMV Slovenija, ki obvladujeta veliko večino trga, zlorabila svoj položaj. Med drugim s tem, da sta prepočasi polnila rezervoarje pod svojimi bencinskimi črpalkami oz. jih namerno praznila. Zanimalo naj bi jih, kako so se gibale zaloge bencina in dizla po posameznih bencinskih servisih po napovedani odpravi regulacije cen, kdaj sta Petrol in OMV začela polniti te zaloge in koliko cistern sta za to uporabila, kakšna je bila poraba po posameznih bencinskih servisih in za koliko je odstopala od dolgoletnega dnevnega povprečja. Za ukrepanje naj bi se AVK odločila tudi zato, ker je gorivo začelo primanjkovati pri večini bencinskih servisov po državi, in ne samo na tistih, kjer je veliko tranzitnega prometa. Pod drobnogledom bo tudi morebitno usklajeno delovanje oziroma kartelno dogovarjanje med trgovci. Najvišja zagrožena kazen je do deset odstotkov letnega prometa družbe. Če AVK od naftnih trgovcev ne bi prejela podatkov, ki jih potrebuje za analizo dogajanja, pa jim lahko odmeri globo v višini do enega odstotka prometa.

Avtoprevoznikom goriva ne prodajo

Težave se po njegovih besedah nadaljujejo tudi danes. »Gotovo 20 bencinskih črpalk na Primorskem nima goriva, na Celjskem imajo gorivo, pa ga prevoznikom ne dajo ... skratka, nedopustno. Trgovci so serviserji gospodarstva in družbe, logisti smo tisti, ki odpeljemo surovine in končne produkte,« je poudaril.

Trgovce je pozval, naj uredijo logistične zaplete, da bodo v sredo razmere urejene.

Tudi predsednik sekcije za prevoz blaga pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Milan Slokar je ocenil, da bi se morala vlada na prevoznike obrniti pred odločitvijo o regulaciji cen goriv oziroma deregulaciji na avtocestah, saj so oni tisti z izkušnjami s terena.

Peter Pišek. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Mi imamo v tranzitu približno 7000 ali 8000 tujih tovornjakov. Tovornjak danes napolni povprečno 800 do tisoč litrov. Vse manjše črpalke imajo rezervoarje do 5000 litrov. Tujci morda danes še ne vedo, bodo pa že jutri vedeli, da je na avtocesti gorivo dražje. Velika večina prevoznikov bo šla polnit dol z avtoceste tja, kjer je rezervoar za 5000 litrov dizla. Trije tovornjaki bodo polnili, pa bodo rezervoar spraznili,« je dejal.

»Mi v sektorju to vemo in prav je, da nas vlada vpraša, kako naj bo to videti v praksi. A danes je že prepozno,« je dejal.

Je pa Pišek danes zavrnil, da bi avtoprevozniki blokirali bencinske črpalke. »Slovenski prevozniki na OZS in GZS ne bodo blokirali ničesar. Nobenega ne bomo blokirali, mi bomo ostali doma, ker nimamo goriva in ne bomo mogli izvrševati našega servisa,« je dejal.

Na sredinem sestanku z ministrom bodo, kot je dodal, odprli tudi nekaj drugih tem. »Imamo odprte projekte, ki padejo ob vsaki novi vladi, ki jih mora znova sprejeti,« je dejal in pri tem izpostavil postavitev malih logističnih centrov. »Naš sektor reši en problem in se pojavi tisoč novih,« je sklenil.