Pitna voda iz Kanala na državno tožilstvo

Zajteje Mrzlek

V CI Danes menijo, da bi bila za območja okrog Anhovega boljša pitna voda iz zajetja Mrzlek. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Županja jezna na okoljevarstvenike



»Salonit vodo pripravlja v skladu z zakonodajo«

Problematika oskrbe s pitno vodo za tisoč sto ljudi v Kanalu ob Soči bo v ponedeljek pristala pred državnim tožilstvom. Tako so se odločili v civilni iniciativi Danes, ki je po lanskem onesnaženju pitne vode na črpališču Močila ugotovila, da je imelo črpališče le dovoljenje za črpanje tehnične vode - poteklo je decembra 2020 – in da so vodo črpali brez vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo.V zadnjih štirih letih se je večino časa črpala voda iz reke Soče pod cementarno Salonit. Črpališče ni imelo in še vedno nima vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo, trdijo v iniciativi. Prav tako na območju občine Kanal ni nobenega vodovarstvenega območja, ki bi ščitil vodne vire za oskrbo pitne vode pred onesnaženjem, dodajajo., vodja CI Danes, je za Delo izjavil: »Menimo, da je rezervni vir črni vir za oskrbo pitne vode. Če bi bilo pridobljeno pravilno vodno dovoljenje, bi se ga moralo zaščititi z vodovarstvenim območjem. Če bi bilo določeno vodovarstveno območje, pa Salonit Anhovo ne bi dobil okoljevarstvenega dovoljenja za sosežig odpadkov.«O vsem tem bodo, kot rečeno, zdaj seznanili tudi državno tožilstvo, ki bo, če se bo tako odločilo, lahko ukrepalo po uradni dolžnosti.V CI Danes še menijo, da bi bila za območja okrog Anhovega boljša pitna voda iz zajetja Mrzlek. Prečiščevanje vode iz reke Soče iz črpališča Močila je po njihovem mnenju na dolgi rok dražje ob uporabe neoporečne vode iz Mrzleka, saj da vodovod vodi vse do mostu v Plavah – v bližino Anhovega.Naj spomnimo, da so lani poleti zaradi okvare črpalke na glavnem črpališču za vodarno Močila, ki z vodo oskrbuje več kot 1100 ljudi, vodo črpali iz rezervnega črpališča, ki se nahaja pod izpusti tehnološke vode iz Salonit. Takrat je bil »krivec« za onesnaženje Eternit.Županja Kanala ob Sočije po poročanju STA civilno iniciativo obtožila laži, s katerimi da zavira razvoj občine, med ljudmi pa s »širjenjem nepreverjenih informacij namerno seje dvom in strah«. Obsodila je tudi njihovo sodelovanje z društvom EKO Anhovo, ki da je »še februarja lani javno prek družbenih omrežij izražalo nezaupanje v vodni vir Mrzlek, danes pa zahtevajo priklop na ta sistem«.Po njenih besedah ima vodarna Močila vsa potrebna dovoljenja, vodno dovoljenje za črpanje vode velja do leta 2043. Občina Kanal ob Soči ima izdelane strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij, ki se uporabljajo za oskrbo s pitno vodo. Izdelane so bile zaradi pridobivanja vodnih dovoljenj že pred letom 2010. Prav tako po besedah Gerbčeve ne drži trditev, da je vodovod iz vodarne Mrzlek pripeljan do mostu v Plavah.Da vodo pripravljajo v skladu z zakonodajo, je za STA izjavil predsednik uprave Salonita. Salonit načrtuje vodarno Močila obnoviti do konca tega leta. Obnovo vrednotijo na milijon evrov, nato pa naj bi jo predali občini, s katero se o prenosu lastništva še dogovarjajo.