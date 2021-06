Po alternativni še osrednja državna proslava na Trgu republike

Vstop ob pogoju PCT Proslava potekala ob upoštevanju pogojev Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), za vstop na prizorišče je bilo treba predložiti potrdilo PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Na mestu blizu vhoda je bilo mogoče tudi testiranje s hitrimi testi.

Najprej so zadoneli cerkveni zvonovi, nato se je s prihodom častne čete Slovenske vojske, topovskimi salvami z Ljubljanskega gradu in z Zdravljico na Trgu republike v Ljubljani začela osrednja državna proslava, tudi ob okrogli obletnici osamosvojitve omadeževana z neenotnostjo in odpovedmi udeležbe v zadnjem dnevu.Slavnostni govornik na proslavi, katere prvi del je namenjen spominu na osamosvojitev, drugi pa začetku predsedovanja svetu EU, je predsednik republike. »Danes praznujemo 30. rojstni dan naše ljube, samostojne in neodvisne Republike Slovenije, srečna je bila rojena iz ljudske enotnosti. Bili smo enotni na plebiscitu, na podlagi tega ljudskega mandata smo jo skupaj ustanovili na današnji dan pred 30. leti. Že naslednji dan pa so se začeli prvi premiki okupatorske vojske,« je spomnil in prosil za minuto molka v počastitev vseh, ki so padli v tej vojni.Enotnost je bila odločilna za nastanek in razvoj naše države, je spomnil in dodal, da bomo le skupaj lahko dosegli cilje tudi v prihodnosti. politični razkol po njegovih besedah je morda res velik, a ne sega globoko med ljudmi.Pozdravne nagovore v prvem delu proslave bodo imeli še predsedniki vlad sosednjih državinter zunanja ministra Italijein PortugalskeV drugem delu prireditve bodo zaznamovali prevzem predsedovanja Svetu EU. Zbrane bosta nagovorila predsednik vladein predsednik Evropskega svetaOsrednja državna proslava na Trgu republike je sicer precej vznemirjanja povzročila, še preden se je začela. Ker niso dovolili navzočnosti partizanskih praporščakov, je udeležbo najprej odpovedal predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenijes pojasnilom, da je »dan državnosti je praznik vseh Slovenk in Slovencev, predvsem tistih, ki so se borili za njen obstoj, njeno svobodo in samostojnost.«​Podobno je storila predsednica Socialnih demokratov, že prejšnji teden sta tudi predsednika drugi dveh največjih opozicijskih strank,iz Levice iniz LMŠ, napovedala, da ju ne bo na proslavo, sta pa se udeležila alternativnega slavja, ki so ga pripravili petkovi protestniki na Trgu republike.Osrednje proslave se ravno tako ni želel udeležiti nekdanji predsednik, ker, kot je povedal za medije, oblast, ki jo je pripravila, izgublja legitimnost,, ki je sicer sprva razmišljal, da ne bi šel, pa si je naposled premislil, saj da ne bo privolil, kot je dejal za RTV Slovenija, da bi izbrisali tudi njega.