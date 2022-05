Po dveh mesecih pri nas brez kakršne koli pomoči

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je Slovenija deklarativno odprtih rok za begunce iz Ukrajine in je za to sprejela zakone in pravilnike, sami pribežniki tega ne občutijo. Številni so tukaj brez lastnih prihodkov že skoraj tri mesece, a še vedno niso dobili nikakršne finančne pomoči in so nemalokrat povsem odvisni od velikodušnosti svojih gostiteljev. Dolgi in zapleteni postopki ljudem, ki jih je iz domovine pregnala vojna, povzročajo še dodatne stiske in strah za preživetje.