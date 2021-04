V požaru v covidni bolnišnici v Bagdadu najmanj 23 mrtvih

Glavni poudarki dneva Od ponedeljka se sproščajo vsa športna tekmovanja in treningi.

Koronavirus lani strmoglavil prihodke od iger na srečo.

Po dvomesečnem zamiku drevi 93. podelitev oskarjev.

Skupni bruto prihodki od iger na srečo v Sloveniji, ki so od konca finančne in gospodarske krize počasi, a vztrajno rasli, so se lani občutno zmanjšali. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Epidemija je vplivala tudi na podelitev oskarjev. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Čeprav lahko turistični ponudniki prihodnji teden odprejo svoje nastanitvene obrate, pa se številni na Gorenjskem za to možnost zaenkrat ne bodo odločili. Kot so izpostavili, je težava predvsem v omejitvah glede strežbe hrane, pri čemer je za strežbo na terasah marsikje še prehladno. Opozorili so tudi na pomanjkanje rezervacij in nerentabilnost.Vlada je 21. aprila sprejela nov odlok za šport v času epidemije covida-19, po katerem se od ponedeljka sproščajo vsa tekmovanja in treningi, rekreativni šport pa bo dovoljen ne le posamično, ampak tudi v skupini do desetih. Odlok se bo uporabljal do vključno 2. maja, potem bo vlada vnovič preverila ukrepe glede na zdravstveno stanje.Hotelirji v slovenski Istri se pripravljajo na ponovno odprtje turističnih kapacitet, vendar v to glede na številne omejitve stopajo previdno. Tako bo denimo Sava Turizem s ponedeljkom odprla le manjša objekta v Izoli. Bolj prilagodljivi so manjši, družinski hoteli. V portoroškemu hotelu Tomi so tako že nabavili tudi hitre teste za goste.V požaru, ki je izbruhnil na oddelku za covidne bolnike bolnišnice v Bagdadu, je danes umrlo najmanj 23 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Požar je povzročila eksplozija v skladišču jeklenk s kisikom. Požar se je hitro razširil, saj bolnišnica po navedbah civilne zaščite ni imela protipožarnega sistema, zaradi visečih stropov pa so se ognjeni zublji razširili na vnetljive stvari. Požar se je sredi noči, ko so bili ob 30 covidnih bolnikih na oddelku intenzivne nege številni sorodniki, razširil v več nadstropij. Na posnetkih, objavljenih na družbenih medijih, je videti gasilce, ki poskušajo pogasiti ognjene zublje, medtem ko poskušajo bolniki in njihovi sorodniki zbežati na varno.Skupni bruto prihodki od iger na srečo v Sloveniji, ki so od konca finančne in gospodarske krize počasi, a vztrajno rasli, so se lani občutno zmanjšali. Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, so bile igralnice velik del leta zaprte, a so se zmanjšala tudi vplačila pri klasičnih igrah na srečo, kot je denimo Loto.V Veliki Britaniji so lani zabeležili velik porast prodaje nemškega piva, kar trgovci pripisujejo zaprtju barov in večjemu nakupovanju v trgovinah. Izvoz nemškega piva na Otok je lani poskočil za četrtino na 699.000 hektolitrov, je objavilo nemško združenje izvoznikov piva VAB.Po dvomesečnem zamiku zaradi epidemije bo drevi vendarle potekala 93. podelitev filmskih nagrad oskar. Prireditev bo krajša od običajnih, dogajanje bo razkropljeno na več prizorišč. Za najboljši film jih je v igri osem: Mank, Dežela nomadov, Obetavna mladenka, Oče, Juda in črni mesija, Minari, Zvok metala in Sojenje čikški sedmerici. Letošnja podelitev zlatih kipcev bo skrajšana na tri ure, potekala pa pa bo različnih prizoriščih. Na tradicionalnem hollywoodskem prizorišču, znamenitem gledališču Dolby, bo krajša rdeča preproga za redke izbrance, del prireditve pa bo potekal še na losangeleški železniški postaji. Večina nominirancev se bo podelitve udeležila v Evropi oziroma v Londonu in Parizu, kjer so zaradi omejitev potovanj vzpostavili dodatni prizorišči.V Albaniji bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se bo premier Edi Rama potegoval za nov, že tretji mandat. A sredi pandemije covida-19, ki bo zagotovo vplivala na volilno udeležbo, bi lahko veliki met uspel tudi opoziciji pod vodstvom Lulzima Bashe.