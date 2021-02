Po informacije o šolah in fakultetah na splet

Spet na Zoom

Ključni datumi

Vrnitev v šole na zahodu države

Prihodnji teden se bo v šole vrnilo okoli 107.000 učencev in 6000 učiteljev v zahodnem delu Slovenije ter okoli 11.650 dijakov, v šolah bo spet tudi praktični pouk. Državni sekretar Damir Orehovec je pojasnil, da se bo pouk za vse začel v ponedeljek, saj bo »večini uspelo opraviti testiranje pred vrnitvijo«, rešitve bodo sicer poiskali ravnatelji. Učenci bodo ves čas v svojem mehurčku, v matičnem razredu. Starše otrok 4. in 5. razreda bodo prosili, da bi otroci odšli po pouku domov in ne v podaljšano bivanje, da ne bi bilo treba oblikovati heterogenih skupin. Obvezne in neobvezne izbirne predmete bodo lahko izvajali na daljavo ali v matičnem oddelku, v primeru oblikovanja heterogenih skupin pa bodo vsi morali nositi maske. Pouk se v manjših učnih skupinah začasno ne bo izvajal. Do nadaljnjega ne bo šol v naravi, malico bodo otroci pojedli v razredih, pri kosilu se otroci ne bodo smeli mešati. Od prihodnjega tedna bodo v višjih strokovnih šolah ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih dovoljeni izpiti in seminarji do deset udeležencev. Prihodnji teden bodo za vzhodni del Slovenije zimske počitnice, 83.000 učencev iz tega dela države se bo v šole vrnilo 22. februarja.

Informativni dnevi tokrat ne bodo napolnili večjih srednješolskih in univerzitetnih središč. Srednje šole, dijaški domovi in visokošolski zavodi so že nekaj časa vedeli, da bodo morali nove moči tokrat pridobiti po spletu. Danes in jutri bodo mladi spoznavali srednješolske in študijske programe na daljavo ter tako morda še lažje »obiskali« več šol in fakultet. Utripa in prvega vtisa obiska pa tokrat ne bodo dobili. V šolah se virtualnega obiska mladih že veselijo.Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove je bil v nasprotju z razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študije objavljen že v drugi polovici januarja. Osnovnošolcem, letos bo šolanje končalo 19.191 učencev, bo na voljo 24.108 vpisnih mest v srednjih šolah, kar je 326 več kot lani. Največ jih je na voljo v programih srednjega strokovnega izobraževanja, skupaj 9600, kar je 252 več kot lani. Sledijo programi srednjega poklicnega izobraževanja, kjer je na voljo prav toliko mest kot lani – 6672. V programih splošnih gimnazij je na voljo 5762 mest (lani 5716), od tega jih je v zasebnih 420 (lani 476). V programih nižjega poklicnega izobraževanja je razpisanih 656 mest, enako kot lani. V dijaških domovih je za šolsko leto 2020/2021 predvidenih 2186 mest.Kakšne so posamezne srednje šole in programi v njih, bodo osnovnošolci lahko spoznavali na informativnih dnevih. Po urniku so predstavitve predvidene danes ob 9. in 15. uri ter jutri ob 9. uri. Da bodo informativni dnevi na daljavo, so z ministrstva za izobraževanje sporočili že pred časom, saj gre pri informativnih dnevih za »dogodek visokega tveganja, ob katerem se združuje veliko učencev iz različnih delov Slovenije, pri čemer prihaja do zelo povečane uporabe sredstev javnega prevoza«. Šole so se tako morale znajti vsaka po svoje, nekatere pa pripravile prave filmske mojstrovine.Predsednica Združenja srednjih šol in dijaških domov Slovenijeje dejala, da so vse srednje šole v predstavitve vložile veliko truda: »Vse smo posneli v živo. Na naši šoli, kjer imamo petnajst različnih programov, bomo pripravili petnajst vklopov prek Zooma. Šole smo se v grobem sicer povezale v dve veliki platformi za srednje šole, na eni smo večinoma šole iz osrednje Slovenije, na drugi Štajerska in Prekmurje. Smo pa že pred informativnimi dnevi pošiljali predstavitvene filme na osnovne šole, s katerimi že leta sodelujemo in ki so se pozanimale. Našim dijakom pa so se predstavljale fakultete in so kar zadovoljni. Seveda z zanimanjem in pričakovanjem čakamo na informativne dneve, ki bodo seveda drugačni.«Na Gimnaziji Celje Center so informativne dneve v celoti pripravili dijaki sami, pravi ravnatelj: »Tako je bilo tudi v prejšnjih letih. Zdaj imamo pač virtualni sprehod po šoli, predstavitve programov, klepetalnico, obisk različnih ur predmetov. Tudi za maturante imamo posebno spletno stran in svetovanje zanje, tako kot za osnovnošolce. Veliko je svetovanja in pogovorov, ampak tako osnovnošolcem kot dijakom bo umanjkal čustveni del. Za maturante je velikokrat ključni trenutek, ko stopijo v prostore fakultete in rečejo: 'To je to.' Ta dva dneva sta bila vse bolj sproščena, letos tega žal ne bo.«Osnovnošolci, ki bi se radi vpisali v programe, kjer morajo opraviti preizkus nadarjenosti, se morajo za preizkus prijaviti še pred prijavami za vpis oziroma najpozneje do 4. marca. Preizkuse bodo srednje šole pripravile predvidoma med 11. in 20. marcem, prijave za vpis pa bodo sprejemale do 2. aprila.Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študij je bil po dobrem tednu zamika objavljen ta teden, fakultete pa bodo tako kot srednje šole informativne dneve pripravile na daljavo. Bodočim študentom je za redni in izredni študij na voljo 18.520 vpisnih mest. V treh programih ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko je razpisanih 50 vpisnih mest več, več študentov bosta lahko vpisali tudi obe medicinski fakulteti, ljubljanska 40, mariborska pa deset. Na mariborski medicinski fakulteti je prvič razpisan program dentalne medicine. Prvi prijavni rok za vpis v študijske programe se bo začel 16. februarja, zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v prvem roku je 19. marec. Kandidati lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri študijske želje.