Po instagram predsedniku se bo funkcija gradila na novo

»Časi zdaj zahtevajo drugačno opravljanje predsedniške funkcije, ki pa nikakor ni enaka z instagramom ali z iskanjem utopične in prazne enotnosti naroda,« komentira politolog dr. Marko Hočevar. Mednarodne izkušnje kandidatov, se strinja, so pomembne, a realnost slovenske zunanje politike in delovanje njenega predsednika je takšna, da ni odvisno toliko od avtoritete ali mednarodnih izkušenj, temveč predvsem od interesov drugih in večjih, katerim se Slovenija velikokrat, tudi v nasprotju z lastnimi interesi, brez težav podreja, dodaja.