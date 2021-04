Po izstopu iz SMC se pogovarja o vstopu v Desus

V nadaljevanju lahko preberete:

Kaj pravi o pogovorih glede novega člana šef pokrajinskega odbora za Posavje, od koder je doma nekdanji podpredsednik SMC Igor Zorčič? V Brežicah je poleg njega SMC zapustilo še nekaj članov te stranke. Za funkcijo predsednika Desusa se bodo pomerili trije kandidati, eden od njih želi zamenjavo na vrhu sveta stranke, najvišjega organa Desusa med kongresoma. Razkrivamo zakaj in kaj pravi na to Anton Urh.



Trije kandidati za predsednika

»Pogovori potekajo, v politiki se vse hitro spremeni, upam pa, da bo kmalu znano,« nam je potrdil, predsednik pokrajinskega odbora Desusa za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje, ko smo pri njem preverjali interne namige iz stranke, ali bodo res dobili novega člana, ki je izstopil iz vrst SMC. Bezjak dodaja, da je v njegovem koncu članstvo Desusa stabilno, prav tako razmere v pokrajinskem odboru, ki ga vodi. »Želimo si, da ne pride do razpada stranke,« še pravi.Na zadnjih državnozborskih volitvah jev svojem posavskem volilnem okraju Brežice dosegel drugi najboljši rezultat, uvrstil se je za kandidatom SDS. Zorčič ne skriva, da si želi politično pot nadaljevati, informacij, da se pogovarja o vstopu v Desus, pa ne želi komentirati. Upokojenska stranka se med tem pripravlja na kongres, na katerem bodo izvolili novega predsednika.Trije poslanci SMC (ob Zorčiču šein), ki so svojo stranko nedavno zapustili in ustanovili poslansko skupino nepovezanih poslancev, za nadaljevanje svoje politične poti seveda potrebujejo strankarsko infrastrukturo, ki je sami nimajo.Lahko jo dobijo (tudi) v Desusu, kjer so vrata zanje odprta. Vabilo, da se jim pridružijo, so dobili tudi od nekaterih drugih strank.Na spletni strani Desusa so objavljeni podatki o lokalnih in mestnih odborih, ki naj bi jih bilo kar 175, a so stari nekaj let, in ker je vmes prišlo po slabem vodenju stranke v zadnjem letu tudi do osipa članstva in celo samorazpustitve nekaterih lokalnih odborov, nekaj podpornikov pa se je odločilo sleditina njeni novi strankarski poti, je verjetno aktivne lokalne mreže nekaj manj. Na volilnem kongresu 19. junija, na katerem bodo odločali, kdo bo naslednik Karla Erjavca, bo odločalo sto delegatov s terena.Do izteka roka za vložitev kandidatur za novega predsednika stranke so prispele tri kandidature. Dve imeni sta znani že nekaj časa – to sta, nekdanji policist in predsednik Lovske zveze Slovenije, terdolgoletni športni funkcionar. Tretji kandidat za predsednika pa je, nekdanji minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki velja za človeka, ki je k vrhu Desusa pomagal Aleksandri Pivec. Ocene interne javnosti so, da možnosti za uspeh za prevzem strankinega krmila in politično rehabilitacijo nima.Medtem ko je Krope odločno kritičen do poslancev Desusa in pravi, da takšnih predstavnikov v parlamentu stranka ne potrebuje, se Jasnič o tem (še) ne želi izreči.Krope je tudi podpornik predloga za razrešitevz mesta predsednika sveta Desusa, najvišjega organa stranke med kongresoma, o čemer bi odločali na izredni seji. Urhu očita »nedemokratično vodenje«.»Zamero sem si prislužil s svojim stališčem, da dokler bom predsednik sveta stranke, na glasovanje ne bom uvrstil predloga za izključitev poslancev iz stranke,« komentira Anton Urh. To je po njegovem kamen spora in podlaga za razmisleke o razrešitvi. »Vem, kaj pomeni poslanska skupina za stranko, in če bi se uklonili temu predlogu, Desus ne bo več parlamentarna stranka. Pogrebnik stranke vsekakor ne bom, z izključitvijo poslancev bi namreč po mojem mnenju uničili še tisto malo, kar je od stranke s 30-letno tradicijo in sodelovanjem v vseh vladah še ostalo. Tovrstno razdiranje stranke ne bo prineslo konsolidacije, ki jo Desus nujno potrebuje,« še poudarja Urh.Upokojenska stranka, ki je vselej veljala predvsem za interesno in manj za ideološko stranko ter v preteklosti sodelovala tudi v vladi Janeza Janše, ima zdaj po javnomnenjskih anketah 2,6-odstotno volilno podporo. Najnižjo v zadnjem letu je imela avgusta lani, ko so medije polnile vsebine, povezane z obiskom in plačili njene tedanje predsednice Aleksandre Pivec na Krasu in Obali.