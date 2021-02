Po letih višanja glob prihajajo nižje

Globa za polovico nižja

Primerjava kazni za prehitro vožnjo INFOGRAFIKA: Delo

Predlog sprememb zakona o pravilih cestnega prometa je na strokovni ravni končan, zato se zdaj seli v državni zbor. Predvideno je bilo, da bo pred poslanci v kratkem, a ima po poslovniku prednost Počivalškov zakon o združevanju agencij, zato še ni jasno, kdaj ga bodo obravnavali.Novela zakona, ki na normativno ureja glavnino vedenja v cestnem prometu, predvideva kar nekaj novosti in sprememb. Poleg vožnje skozi rdečo luč pri zavijanju v desno in obvezne čelade za voznike električnih skuterjev prihaja pravna podlaga za avtonomna vozila, spremenjena bodo tudi pravila za zaseg vozila kršiteljem.Pomembna novost se obeta tudi pri višini glob zaradi prehitre vožnje, saj je po letih zviševanja pri nekaterih napovedano znižanje.Prevelika hitrost je že dolgo glavni povzročitelj prometnih nesreč z najhujšim izidom. Ko so pred leti dnevno ugašala življenja na naših cestah, po prometni varnosti pa smo bili na repu evropskih držav, so kazni za prehitro vožnjo zaostrili. Spremembe so globe navadno le še zviševale, uvedli so kazenske točke, ki bodo tudi po tej spremembi ostale.Predvidene so nekoliko nižje denarne kazni za manjše prekoračitve oziroma se je toleranca zvišala. Po predlogu s 40 evri globe tako ne bo več kaznovan voznik, če bo v območju za pešce, območju umirjenega prometa ali omejene hitrosti vozil do vključno pet kilometrov nad omejitvijo, ampak se ta meja zvišuje na deset kilometrov na uro. Enako velja tudi za preseganje hitrosti v naselju.Precej nižja kazen čaka voznike, če bodo v naselju presegli dovoljeno hitrost za 20 do 30 kilometrov na uro, saj bo globa namesto 500 evrov zdaj za polovico nižja. Ostaja pa enaka spremljajoča sankcija, to je pet kazenskih točk.Spreminjajo se tudi globe za hitrosti zunaj naselij. Ob preseženi hitrosti za več kot 20 do vključno 30 kilometrov na uro bo globa po novem 120 evrov namesto sedanjih 160. Nižje globe so predvidene tudi za presežene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti.Včasih precej nesorazmeren ukrepPravzaprav so na ministrstvu za infrastrukturo v noveli zakona predvideli popravek skoraj vseh glob, razen za največje prekoračitve. Te so še vedno zelo visoke. Voznika lahko doleti 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk, kar v praksi pomeni, da se lahko poslovi od vozniškega izpita.Spremembe tokrat uvajajo blažje kaznovanje, kar je posledica vse boljše prometne varnosti, saj so snovalci zakonov spoznali, da so visoke kazni dosegle svoj cilj in niso več potrebne. Da hitrost dobesedno ubija, je družbi postalo sčasoma povsem jasno; globe za nižje prekoračitve pa so lahko nesorazmeren ukrep za tiste, ki so sicer zgledni vozniki, v primerjavi s tistimi, ki se na cesti zaradi objestne in prehitre vožnje igrajo z življenjem.