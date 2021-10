Po menjavah na STA napovedani pogovori z Ukomom

Igor Kadunc, nekdanji direktor RTV Slovenija, bo od jutri kot vršilec dolžnosti direktorja vodil Slovensko tiskovno agencijo (STA), polni mandat bo nastopil 1. januarja. Po tem, ko pogovori o pogodbi o javni službi z direktorjem Urada vlade za komuniciranje (Ukom) Urošem Urbanijo letos niso bili uspešni, je dosedanji direktor Bojan Veselinovič odstopil.

»Ne morem in nočem privoliti v pogoje, s katerimi predstavnik vlade izsiljuje plačilo za javno službo, ki jo STA brezplačno opravlja zdaj že 273. dan,« je Veselinovič zapisal v odstopni izjavi. Danes je STA že 303. dan brez vladnega plačila in v težkem finančnem stanju.

Urbanija njegovega naslednika, edinega kandidata, ki se je prijavil na razpis za petletni mandat in je bil pripravljen prevzeti vodenje STA že kot vršilec dolžnosti, ni sprejel z navdušenjem. Že kot nekdanji direktor RTV Slovenija je imela koalicija SDS, NSi in SMC z njim težave, želeli so si celo njegove predčasne razrešitve. »V želji, da se stvari le premaknejo v dobro agenciji, predvsem pa zaposlenih,« ga je Urbanija vseeno povabil na srečanje v torek, na prvi delovni dan po Kadunčevem prevzemu funkcije.

»Na vabilo se bom seveda odzval. Tudi sam sem ga imel namen, kot prvo dejanje po svojem prihodu v torek, 2. novembra, povabiti na sestanek. Tako me je s povabilom prijetno presenetil. Predlagal sem mu, da bi se sestala kakšen dan pozneje, kajti izzivom med Ukomom, ki naj bi bil po uredbi vlade naš sogovornik predvsem pri urejanju javne službe in STA, je veliko. Vedno sem menil, da se jih mora najprej poskušati rešiti s pogovori,« odgovarja Kadunc in dodaja, da bi se za uspešne pogovore rad seznanil tudi s tistimi »malenkostmi«, ki prepričujejo usklajenost teksta pogodbe za letošnje leto in so bili izpostavljeni na nedavni seji parlamentarnega odbora za kulturo. Pri tem seveda tudi o zahtevni pravni materiji okoli dveh tožb, katerih izid bo marsikaj postavil v jasnejše okvire. Za to bi po svoji oceni potreboval vsaj teden dni časa. »Osebno se vedno rad odločam po čim boljši seznanitvi s problemom,« odgovarja.

A če bo Urbanija menil, da bi bil koristen tudi bolj spoznavni sestanek, se bom z veseljem odzval tudi na sestanek v torek, 2. novembra, še pravi in dodaja, da kot začetek dialoga za odpravo zastojev, ki si jih STA – pa tudi vsa medijska krajina v Sloveniji – ne zasluži. STA namreč javno službo informiranja javnosti od začetka leta opravlja brez javnih sredstev, ki jih zagotavljata tako zakon o STA kot za letos tudi sedmi zakon za blaženje posledic epidemije. Več zaposlenih je ob negotovem položaju STA tudi že zapustilo.

Svojih potez Kadunc ne želi napovedovati, je pa že poudaril, da bo treba začeti predvsem pogovore o pogodbi o javni službi za prihodnje leto in da se nakazuje tudi skorajšnja odločitev sodišča v postopku, v katerem STA terja vlado za neizplačana sredstva, »ki bo nakazala smer, kako to financiranje urediti za letos in morda v prihodnje«.