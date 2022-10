Po parafi za 611 milijonov spor za plačno mejo

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma prihodnji petek naj bi vlada s sindikati javnega sektorja podpisala dogovor, ki so ga parafirali minuli četrtek in naj bi vsem javnim uslužbencem prinesel 4,5 odstotka višje plače ta mesec in višje nadomestilo za malico, večini pa še štiriodstotno zvišanje aprila in poračun regresa. Vendar sindikati ostro nasprotujejo določilu v dogovoru, ki implicira možnost odprave omejitve za najvišji plačni razred, in vladi celo očitajo, da gre za podtaknjenca. Ali bi ta zadržek lahko ogrozil podpis dogovora, vrednega 611 milijonov evrov?