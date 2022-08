Po rekordni poletni sezoni negotova jesen in zima

V nadaljevanju preberite še:

Turistični delavci so z letošnjo poletno sezono nadvse zadovoljni. Negotovost zaradi izteka turističnih bonov se je izkazala za odvečno, saj so se po umiritvi epidemije k nam vrnili tujci. Njihovo število se je v primerjavi z lanskim julijem skoraj podvojilo tako pri prihodih kot pri prenočitvah, kažejo statistični podatki, se je pa njihova struktura marsikje spremenila. Med tujimi gosti je bilo tako največ Nemcev, Čehov in Nizozemcev, manj pa Italijanov, Britancev in obiskovalcev iz Azije. A po odlični sezoni skrbi prinašata jesen in zima.