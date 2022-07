Boštjančič: Vlada je sprejela začasno znižanje DDV za energente

Vlada je na današnji seji odločila, da se stopnja DDV zniža z 22 na 9,5 odstotka, in sicer za dobavo električne energije, zemeljskega plina, lesa za kurjavo in daljinskega ogrevanja ter lesne biomase. Znižanje DDV velja za vse uporabnike, in sicer za obdobje od 1. septembra do 31. maja prihodnje leto.

»Z začasnim znižanjem stopnje DDV nagovarjamo posledice energetske draginje v času največje porabe energentov, torej med ogrevalno sezono,« je po seji vlade povedal finančni minister Klemen Boštjančič. »Računi za vse bodo nižji zaradi nižje stopnje DDV,« je Boštjančič pojasnil, da se bo cena znižala tudi tistim, ki danes plačujejo manj.

Stopnjo DDV za kurilno olje vlada zaradi evropske direktive po besedah finančnega ministra ne more znižati, bodo pa omejili ceno kurilnega olja. »Pri lesni biomasi je prav, da poudarim, da bomo sicer znižali stopnjo DDV, vendar so možnosti vlade omejene, ker gre za energent, kjer ne moremo regulirati cen. Nadejamo se, seveda, da se to znižanje ne bo prelilo v višje marže trgovcev,« je pojasnil finančni minister.

Cene kurilnega olja in daljinskega ogrevanja bodo naslovili v naslednjih korakih, kar pa je v pristojnisti ministra, pristojnega za energijo, Bojana Kumra.

Fajon: Slovenija je Ukrajini do zdaj namenila za devet milijonov evrov pomoči

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je na današnji seji člane vlade seznanila s podrobnostmi svojega včerajšnjega obiska Ukrajine. Kot je povedala, Ukrajina izraža zahvalo Sloveniji za pomoč, ki se bo še nadaljevala. Slovenija je Ukrajini doslej namenila okoli devet milijonov evrov pomoči, je povedala Fajon in dodala, da se bodo v naslednjih tednih dogovorili, kakšen bo celotni paket pomoči Ukrajini.

