Poslanci o nižjem DDV na izredni seji

Vlada naj bi danes na zadnji redni seji – ministri naj bi bili na dopustu do 15. avgusta – odločala o začasnem znižanju davka na dodano vrednost, ki naj bi ga državni zbor sprejemal na izredni seji, predvidoma 23. avgusta. V koalicijsko usklajevanje so partnerji predlog zakona dobili v torek. Znižanje DDV je vezano na obdobje ogrevalne sezone in je eden od ukrepov boja proti draginji.