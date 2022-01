Po vdoru oglaševali spreminjanje ocen učencem

V nadaljevanju preberite:

Več kot mesec in pol je trajalo, da so pristojni ugotovili, da so neznanci vdrli v spletno aplikacijo eAsistent, v kateri je tudi redovalnica, ki jo uporablja več kot 35.000 slovenskih učiteljev. Vse kaže, da so imeli (za plačilo) dostop do učiteljevih ocen oziroma redovalnice kar učenci in dijaki sami.

»Neznanci so postavili lažno kopijo spletne strani easistent.com na naslovu easistent.xyz, ki ni v lasti podjetja eŠola, d. o. o.,« se je glasilo opozorilo podjetja eŠola, v katerem so opisali sistem zlorabe, ki naj bi se začela na družbenih omrežjih, kjer so neznanci učencem in dijakom omogočili spremembo ocene: »Razložili so jim, da naj na šolskih računalnikih odprejo stran easistent.xyz, da se bodo učitelji vanjo prijavili in bodo tako dobili njihova gesla. Spletna stran je bila nelegalna kopija easistent.com, ki se je razlikovala samo pri končnici xyz.«

Po naših podatkih je bila domena easistent.xyz registrirana 13. novembra, do umika prejšnji torek zvečer sta torej minila skoraj dva meseca.