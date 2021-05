Po več slovenskih pokrajinah bi lahko poplavile reke

Zaradi večjih količin padavin je agencija za okolje (Arso) za danes in sredo napovedala možnost razlivanja in poplavljanja rek. Reke po Sloveniji sicer še vedno upadajo, popoldanske padavine pa bodo upadanje rek upočasnile. Visoka vodnatost in razlivanje posameznih rek bosta danes možna predvsem na zahodu, v sredo pa tudi na Dolenjskem.



V noči na sredo in v sredo bodo reke po vsej državi naraščale. Razlivanje bo možno predvsem na Vipavskem, Notranjskem in Dolenjskem, saj je tam predhodna vodnatost že velika. Za ta območja je Arso izdal rumeno opozorilo. Reke bodo upadle v četrtek, ko se bo ustalilo tudi naraščanje kraških rek, so zapisali na spletni strani.



Temperature rek so se v teh dneh znižale. Povprečna temperatura se giblje med osem in 12 stopinj Celzija.

