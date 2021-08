Po vladnem odloku morajo za vstop v vrtec starši imeti PCT

Kaj bo v ponedeljek?

Še vedno brez odgovorov

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju se bodo tudi od prihodnjega tedna testirali brezplačno in enkrat na teden, minister za zdravjepa je dejal, da po 6. septembru zanje načrtujejo samotestiranje. Vladni odlok določa, da bo pogoj PCT od prihodnjega tedna veljal za vse zaposlene in vse, ki prihajajo v prostore vrtcev in šol. Poklukar in državni sekretar na ministrstvu za izobraževanjepa sta pojasnila, da bodo starši tudi brez pogoja PCT lahko prišli po otroke v vrtec. Ne le vladni odlok, tudi okrožnice ministrstva za izobraževanje pravijo drugače.Na večkrat postavljeno isto novinarsko vprašanje, ali bodo starši v ponedeljek lahko vstopili v vrtec, čeprav ne bodo imeli pogoja PCT, sta minister Poklukar in državni sekretar Orehovec vendarle odgovorila, da bodo to lahko storili, da pa je pogoj PCT priporočljiv. Nekaj ur kasneje, ko je bil vladni odlok objavljen v Uradnem listu , pa se je izkazalo, da njune navedbe ne držijo. V odloku namreč piše, da morajo ta pogoj »izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom«.Odlok, ki bo veljal od 23. do 29. avgusta, še določa, da morajo izpolnjevanje pogojev PCT preverjati predstojniki vzgojno-izobraževalnih zavodov oziroma oseba, ki jo predstojnik pooblasti. Ravnatelji so enotni, da teh zmožnosti vrtci in šole nimajo. »Če bomo to mi nadzirali, bom potreboval še vsaj tri osebe, tri varnostnike. Mi tega kadra nimamo. Vstop v šolo pa bi bil bistveno težji, saj bi lahko vstopali le pri enih vratih. Vsekakor pa je to še ena naloga, ki so jo prevalili na ravnatelje. Mi smo pedagoški vodje, zdaj naj bi pa še nadzirali,« je bil oster predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevPredsednica Skupnosti vrtcev Slovenijeje poudarila, da dodatnega kadra vrtci nimajo: »Kdo bo to preverjal? V sistematizaciji tega nimamo. Starši prihajajo ob različnih urah, tudi dobavitelji. Potem bi morali ves čas imeti koga tam.« Tak odlok seveda najbolj vpliva na starše, ki nimajo pogoja PCT in bodo v ponedeljek pripeljali otroke v vrtec. Kje se lahko ob koncu tedna sploh testirajo, še posebej v kakšnih manjših krajih, prav tako ni jasno.Na vprašanje, kaj se bo zgodilo s tistimi zaposlenimi, ki pogoja PCT ne bodo izpolnjevali ali dokazila o tem ne bodo želeli pokazati, in kaj bodo lahko v tem primeru naredili ravnatelji, je Orehovec odgovoril: »To določata zakonodaja in zakon o varnosti in zdravju pri delu. Če se to ne upošteva, so za ukrepe predvidene zakonske možnosti. Verjetno najprej opomin in potem tako dalje.« Pečan se je pri tem vprašal: »Če je tako preprosto, ne razumem, zakaj v preteklem šolskem letu nismo imeli nobene podpore ministrstva in nobenih odgovorov, kaj storiti v takem primeru?«Glavni tajnik Svizaje dejal, da so bili odgovori Poklukarja in Orehovca »ilustracija tega, da ne vedo, kako bi organizirali pouk in delo v šolah. Imajo PCT, ampak konkretno ne vedo ničesar. In ko je ministrica rekla, da so preigravali različne možnosti, mislim, da so se bolj poigravali in se še vedno poigravajo z našimi živci.«Štrukelj je dodal, da konkretnih odgovorov, kako, denimo, ukrepati, če nekdo ne izpolnjuje pogoja PCT ali če starš ravnatelju pove, da njegov otrok ne bo nosil maske, ravnatelji še vedno nimajo. Zadovoljen je sicer, da je samotestiranje učiteljev zdaj načrtovano, upa, da bo do tega končno res prišlo, saj da so zaupanje zagotovo upravičili vzgojitelji v zadnjem mesecu: »Vlada je šele zdaj, po enem mesecu popravila tisto, kar so sesuli 20. julija. Od takrat namreč testiranje zaposlenih v vrtcih ni imelo nobene pravne podlage. Pa so v vrtcih to vseeno počeli. To kaže, da zaposlenim v vzgoji in izobraževanju lahko zaupamo, da bodo storili vse, da bo šolsko okolje varno.«